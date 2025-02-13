Завтра в Татарстане ожидается туман и ветер до 13 м/с

Завтра, 14 февраля, на территории республики ожидается небольшой снег, ночью и утром в некоторых районах туман. Ветер юго-западный со скоростью 5–10 м/с, днем местами с порывами до 13 м/с. Об этом сообщает Гидрометцентр Татарстана.

Температура воздуха ночью составит от 9 до 14, а днем от 5 до 10 градусов ниже нуля. На дорогах гололедица.

В Казани ночью и днем местами ожидается небольшой снег. Ветер юго-западный 5–10 м/с, днем его порывы местами достигнут 13 м/с.

Температура воздуха в ночные часы составит от 9 до 11 градусов ниже нуля. Днем максимальная температура воздуха будет достигать от 6 до 8 градусов ниже нуля. На дорогах возможна гололедица.

Артём Дергунов