Молчание оценили в 60 тысяч рублей

Ноябрьский городской суд (Ямало-Ненецкий автономный округ) оштрафовал на 60 тыс. руб. местного жителя Дмитрия Цемашко за несообщение о готовящемся теракте. По версии следствия, он знал, что в сентябре 2024 года двое подростков готовились ночью поджечь вертолет МИ-8 авиакомпании Utair на территории городского аэропорта, но не сообщил об этом правоохранителям. В результате его бездействия был совершен теракт. Подростки, обвиняемые в диверсии, арестованы.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Как сообщили в пресс-службе Центрального МСУТ СКР, Ноябрьский городской суд (Ямало-Ненецкий автономный округ, ЯНАО) оштрафовал местного жителя Дмитрия Цемашко на 60 тыс. руб. по ст. 205.6 УК РФ (несообщение в органы власти о лицах, которые готовят одно из преступлений, предусмотренных ст. 205 УК РФ (теракт)).

По версии следствия, инцидент произошел в сентябре 2024 года в Ноябрьске. Тогда Дмитрий Цемашко узнал от своего знакомого через социальные сети о намерении двух юношей в возрасте 13 и 14 лет совершить поджог вертолета МИ-8 авиакомпании Utair на территории городского аэропорта. «Осужденному стало известно, что злоумышленники ищут горючую жидкость для совершения преступления и автомобиль. Осознавая общественную опасность своего бездействия, предвидя последствия и имея объективную возможность сообщить в компетентные органы известные ему сведения о подготовке террористического акта, он этого не сделал»,— говорится в сообщении МСУТ СКР.

В результате подростки ночью 11 сентября 2024 года проникли на территорию перрона аэропорта Ноябрьска, где подожгли вертолет с помощью бутылок с бензином, причинив авиакомпании ущерб в 59 млн руб. Поджигатели получили множественные ожоги и были доставлены в городскую больницу. После этого их задержали сотрудники ФСБ и МВД. Сейчас молодые люди арестованы по п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ (совершение террористического акта группой лиц по предварительному сговору).

После происшествия губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов заявил, что подростков «втянули в это преступление». «Сейчас уже очевидно, что они были управляемы извне, их вели. За денежное вознаграждение молодые люди пошли на очень большое преступление. Ребята были на хорошем счету, участвовали в школьной жизни. Тем не менее, это информационное взаимодействие по легкому заработку привело к таким серьезным последствиям»,— сказал глава округа.

По словам источника «Ъ-Урал», неизвестный завербовал подростков через анонимный telegram-канал и предложил деньги за совершение теракта — 4 млн руб. Источник «Ъ-Урал» добавил, что отец одного из несовершеннолетних является участником специальной военной операции (СВО).

В пресс-службе авиакомпании Utair «Ъ-Урал» сообщили о том, что вертолет МИ-8 сгорел полностью и восстановлению не подлежит.

«Ст. 205.6 УК РФ является крайне редкой для судебной практики. Для нее характерны обвинительные приговоры, однако, статистики как таковой не много. Технически такое дело доказать не сложно. Уникальность дела заключается только в редкости инкриминируемой статьи»,— отметил адвокат Андрей Кальчик.

Мария Шараева