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обновлено 14:46

«Бусы» вытянулись на «Метр»

Новосибирские компании «Бусы» и «Метр» объединяются

Две новосибирские компании, предоставляющие услуги девелопмента для застройщиков, — «Бусы» и «Метр» — договорились о слиянии. Объединение позволит игрокам существенно расширить деятельность и войти в число крупнейших региональных фирм. Стоимость сделки эксперты оценивают в 98 млн руб. Впрочем, участники отрасли считают, что на местный рынок недвижимости объединение компаний никак не повлияет.

В слиянии новосибирских компаний «Бусы» и «Метр» эксперты видят попытку минимизировать риски в условиях падающего рынка

В слиянии новосибирских компаний «Бусы» и «Метр» эксперты видят попытку минимизировать риски в условиях падающего рынка

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В слиянии новосибирских компаний «Бусы» и «Метр» эксперты видят попытку минимизировать риски в условиях падающего рынка

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Компании из Новосибирска по оказанию услуг в сфере девелопмента — «Бусы» и «Метр» —договорились о слиянии. Об этом в своем Telegram-канале сообщил независимый аналитик рынка недвижимости в Новосибирске Сергей Николаев. В компании «Бусы» подтвердили информацию «Ъ-Сибирь», отметив, что переговоры еще не завершены. Как объединение отразится на работе внутри сливающихся фирм, ранее конкурирующих между собой, также пока не раскрывается.

ООО «Метр» (ИНН 5406710924) создано в Новосибирске в 2012 году. Уставный капитал компании — 80 тыс. руб., выручка по итогам 2023 года составила 82 млн руб., прибыль - 14 млн руб. Штат насчитывает 34 сотрудника. В равной степени компанией владеют Эдуард Ляхов и Денис Калабухов.

ООО «Бусы» (ИНН 5407981620) зарегистрировано в Новосибирске в 2021 году. Уставный капитал компании составляет 10 тыс. руб., выручка в 2023 году составила 75 млн руб., прибыль - 25 млн руб. В штате 21 сотрудник. Единственный владелец компании — Константин Сизиков.

Стоимость сделки управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский оценивает в пределах 70–98 млн руб. «Синергетический эффект от объединения двух фирм в целом может быть весьма существенным. Совокупная выручка объединенной компании составит около 157 млн руб., а общая численность персонала — 55 человек, что позволит ей стать более крупным игроком на локальном рынке. Объединение компетенций и клиентских баз также даст возможность более эффективно конкурировать за крупные проекты. При этом объединение специализаций компаний может привести к оптимизации бизнес-процессов создаваемой структуры»,— считает Илья Жарский.

Слияние позволит компаниям расширить свою деятельность и усилить компетенции, согласен Сергей Николаев. По его словам, обе фирмы по итогам 2024 года вошли в топ-5 по числу продаж.

Впрочем, некоторые участники отрасли недвижимости в Новосибирске считают, что на местный рынок объединение игроков никак не повлияет.

«Усилятся позиции компании, но на рынке глобально это не отразится, поскольку игроков и так немного, и они перекрывают основные потребности застройщиков. Полагаю, что компания “Метр”, которая специализируется на узком сегменте, испытывала трудности, в связи с чем поглощение стало единственной возможностью для выхода из сложной ситуации. Может быть, и покупки как таковой не было, а, к примеру, “Бусы” покрыли долги “Метра” за последние полгода»,— рассуждает владелец консалтинговой компании «Назаров и партнеры» Александр Назаров.

Версию о «безденежном» слиянии поддерживает управляющий партнер DSO Consulting Сергей Дьячков. По его мнению, из-за падения выручки компаниями решено объединиться с целью минимизации рисков. «Они понимают, что рынок под угрозой, и объединяются. В будущем ситуация может быть еще негативнее, поскольку со снижением спроса многие застройщики отказываются от услуг аутсорсинга»,— считает эксперт.

По оценке Ильи Жарского, в долгосрочной перспективе объединенная компания может увеличить совокупную выручку на 15–20% и довести увеличение рентабельности до среднего уровня между показателями двух компаний — около 25%. Но и он не исключает рисков такого объединения, связанных с разными корпоративными культурами и необходимостью унификации бизнес-процессов. Успешность слияния, полагает эксперт, будет во многом зависеть от способности менеджмента эффективно провести интеграционные процессы и сохранить ключевых сотрудников обеих компаний.

По данным Сергея Николаева, годовой объем продаж новостроек в 2024 году в Новосибирске составил 18,3 тыс. квартир и апартаментов на 120,5 млрд руб.

Лолита Белова

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