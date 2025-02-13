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Коммерсантъ FM
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Военный самолет EA-18G Growler упал в залив Сан-Диего

Военный самолет EA-18G Growler потерпел крушение в заливе Сан-Диего неподалеку авиационной базы ВМС США. Оба летчика катапультировались и после минутного пребывания в воде были спасены экипажем рыболовецкого судна, пишет ABC News.

Инцидент произошел в 10:15 по местному времени (21:15 мск). По словам представителя ВМС, крушение произошло при заходе самолета на посадку на остров Норт-Айленд. Причина аварии расследуется.

EA-18G Growler — двухместный палубный самолет радиоэлектронной борьбы ВМС США, разработанный компанией Boeing на базе истребителя F/A-18F Super Hornet. Стоимость одной машины оценивается примерно в $67 млн.

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