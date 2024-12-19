Дороги отдельно, транспорт отдельно

Комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации Саратова может быть ликвидирован — соответствующее предложение и. п. главы города Павла Суркова обсудили члены комитета по местному самоуправлению гордумы. Согласно предложению градоначальника, на месте структуры должны появиться комитет дорожного хозяйства и комитет транспорта, а сфера благоустройства перейдет в ведение комитета по ЖКХ. Также господин Сурков предложил перераспределить полномочия своих заместителей. Мнения членов комитета по предложенной реформе разошлись, но проект решения был вынесен на обсуждение городского собрания. Если депутаты одобрят инициативу, в новой структуре администрация заработает уже с 1 января 2025 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран До работы в мэрии Саратова Павел Сурков 18 лет возглавлял Татищевский район области

Фото: Telegram-канал Павел Сурков До работы в мэрии Саратова Павел Сурков 18 лет возглавлял Татищевский район области

Фото: Telegram-канал Павел Сурков

Комитет по местному самоуправлению, вопросам социальной сферы, законности и защите прав населения Саратовской городской думы заслушал предложения исполняющего полномочия главы города Павла Суркова по изменению структуры администрации. С соответствующим докладом выступил председатель комитета правового обеспечения Максим Леонов.

Так, действующий и. п. главы Саратова предложил перераспределить обязанности между своими заместителями, сохранив их общее число. В мэрии Саратова пять зампредов: сектор ЖКХ курирует Максим Сиденко, за строительство и инженерную защиту отвечает Павел Шаповалов; экономика и инвестиции находятся в ведении Александра Родионова; социальная сфера входит в зону ответственности Александра Пажитнева. Максим Леонов отвечает за правовое обеспечение работы мэрии.

В ведение господина Леонова предложено перевести комитет муниципального контроля. Сейчас ведомство относится к сфере ЖКХ, так как существенную часть его работы составляет обеспечение соблюдения жилищного законодательства.

Зампреду по ЖКХ Максиму Сиденко предложено отвечать также за защиту населения и города от ЧС. В полномочия замглавы города по строительству Павла Шаповалова будут введены комитет дорожного хозяйства и комитет по транспорту.

Таких комитетов в структуре администрации Саратова пока нет: они представляют собой единую структуру — комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта, который сейчас с приставкой и. о. возглавляет Федор Котельников. Павел Сурков предложил ликвидировать ведомство, создав на его месте два новых. По замыслу и. п. главы Саратова, комитет дорожного хозяйства будет заниматься содержанием дорог, а комитет по транспорту — организаций пассажирских перевозок. «Необходимо упорядочить это направление, выстроить работу организаций-перевозчиков»,— сообщил депутатам Максим Леонов. Чиновник добавил, что за последнее время существенно вырос объем трансфертов из областного бюджета на ремонт дорог, что требует «внимания профильных специалистов». Сферу благоустройства предложено передать в ведение комитета по ЖКХ.

Шестым заместителем предложено сделать руководителя аппарата главы города. Сегодня эту должность занимает Екатерина Максимова.

Докладчик уточнил, как будут конкретизированы полномочия первого заместителя главы Саратова — должность была введена вскоре после перехода Павла Суркова в мэрию Саратова из Татищевского района области. Он занял ее, после чего стал исполнять обязанности градоначальника.

«Первый заместитель будет осуществлять координацию всех заместителей, территориальных структурных подразделений и иных ведомств, находящихся в ведении главы Саратова»,— рассказал господин Леонов. При этом заместители главы города будут координировать деятельность районных администраций областного центра.

«Все предложенные изменения, направленные на повышение эффективности работы органов муниципальной власти, планируется осуществить за счет перераспределения внутренних финансовых ресурсов в рамках предусмотренного фонда оплаты труда»,— рассказал докладчик. Максим Леонов добавил, что изменения не потребуют дополнительного финансирования из городского бюджета.

Также Павел Сурков предложил ввести новое структурное подразделение — управление военно-патриотической работы. В минувшем сентябре Павел Сурков пригласил на работу в мэрию Саратова бывшего татищевского военкома полковника Геннадия Борисова. О его назначении господин Сурков написал 19 сентября, однако само структурное подразделение пока создано не было. Новая структура должна начать функционировать с 1 января 2025 года.

Депутаты поинтересовались, для чего перечисленные изменения нужны. «Исполняющий полномочия главы города видит это именно так»,— ответила коллегам председатель комитета по местному самоуправлению Елена Злобнова. Она добавила, что принятие проекта решения к радикальным изменениям не приведет, поскольку кадровый состав не изменится.

«Это видение главы, которое должно убрать препятствия, сковывающие его работу»,— подчеркнул спикер гордумы Сергей Овсянников.

«Если не будет положительных результатов работы от разделения комитетов, будем решать. Дружба дружбой, а служба службой. Будем вас поправлять»,— предупредил депутат Дмитрий Кудинов.

«Разделение комитетов является ошибкой в плане технической деятельности. Когда вопросы были в одних руках по дороге и транспорту, они решались оперативно, а теперь они будут в разных руках, и придется обращаться к заместителю по строительству, у которого и так много других задач. Я думаю, мы со временем откажемся от разделения и оставим комитет единым, каким он является сейчас»,— сказал депутат Виктор Марков. По его словам, Федор Котельников останется руководителем комитета по дорожному хозяйству.

По итогам обсуждения члены думского комитета поддержали проект решения. Теперь его предстоит обсудить на заседании городского собрания, которое пройдет в пятницу.

Никита Маркелов