Суд дал застройщику три года

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленобласти обязал ООО «Специализированный застройщик ЭВО» отреставрировать Сестрорецкий инструментальный завод на улице Воскова, 1, в Курортном районе города. Противоаварийные работы на участке, который в городе известен как долгострой «Петровский арсенал», владелец должен провести до 2028 года, иначе компания будет платить по 70 тыс. рублей за каждый месяц просрочки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти обязал «ЭВО» законсервировать и восстановить весь архитектурный комплекс до 2028 года

Фото: КГИОП Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти обязал «ЭВО» законсервировать и восстановить весь архитектурный комплекс до 2028 года

Фото: КГИОП

Ансамбль Сестрорецкого инструментального завода имени Воскова (бывший Сестрорецкий оружейный завод) — региональный памятник архитектуры, основан по указу Петра I в 1721 году. После Гражданской войны он начал выпускать слесарно-монтажные, металлорежущие и измерительные инструменты. В 1991 году предприятие было приватизировано, став сначала ОАО, а затем АО «СИЗ».

В 2003 году Sestra River Developments (ООО «Сестра ривер девелопментс»), дочерняя компания американской Jensen Group, как следует из данных системы «СПАРК-Интерфакс», приобрела 92% акций Сестрорецкого инструментального завода и начала процесс редевелопмента. Еще через шесть лет производство закрыли окончательно и приступили к строительству здесь общественного делового комплекса и ЖК «Петровский арсенал», общая площадь которого должна была достигнуть 170 тыс. кв. м. Проект собирались завершить к 2011 году.

В итоге сдать девелоперу его не удалось: комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) и комитет по градостроительству и архитектуре (КГА) не согласовывали план реновации. Смольный настаивал, что все стены необходимо выполнить из исторического кирпича, и отказывался утверждать возведение 33-метровой жилой башни на участке. К 2015 году инвестору удалось частично согласовать перестройку цехов под апартаменты, но работы так и не начались.

Еще через четыре года появилась информация о возможной продаже долгостроя за 3,3 млрд рублей. Закрытие сделки подтвердили в компании в январе 2022 года, но ее стоимость разглашать отказались. Тогда петербургский девелопер «ЭВО» анонсировал открытие в течение ближайших десяти лет общественно-культурного пространства «Петровский арсенал». Проект включает в себя академию, фудкорты, велнес-центр, мастерские, музей, развлекательный центр, апартаменты и жилой комплекс.

ООО «Специализированный застройщик ЭВО» зарегистрировано с 2020 года и специализируется на строительстве жилых и нежилых зданий, следует из базы «Контур.Фокус». Его гендиректором является Юрий Рахмалевич, а бенефициар через ООО «Оптима-Консалт» — Виктор Осокин. Выручка компании за 2023 год составила 19,6 млн рублей. Бренд «Петровский арсенал» принадлежит, согласно данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «СЗ ЭВО», то же юрлицо владеет землей и зданиями бывшего завода.

Однако на этом история строительства культурного пространства не закончилась. В 2024 году КГИОП подал против владельца иск из-за аварийного состояния комплекса, так как проверка комитета показала, что на участке есть следы биопоражения и не убирается мусор. К тому же специалисты установили, что стены комплекса разрушаются, а на северном фасаде выявлено строение из белого силикатного кирпича, которое не соответствует проекту. В результате были составлены восемь протоколов о нарушении требований к охране объектов культурного наследия (ч. 1 ст. 7.13 КоАП РФ).

В результате в начале года собственника оштрафовали в сумме на 2,4 млн рублей (200 тыс. рублей за каждое нарушение. — «Ъ-СПб»), следует из картотеки Сестрорецкого районного суда. Теперь Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти обязал «ЭВО» законсервировать и восстановить весь архитектурный комплекс до 2028 года, противоаварийные работы по первым четырем объектам необходимо завершить в ближайший год. В случае несоблюдения условий за каждый месяц просрочки с владельца взыщут по 70 тыс. рублей в пользу КГИОПа. В компании «Ъ-СПб» решение не прокомментировали.

Стефания Барченкова