Суд дал застройщику три года
на восстановление Сестрорецкого инструментального завода
Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленобласти обязал ООО «Специализированный застройщик ЭВО» отреставрировать Сестрорецкий инструментальный завод на улице Воскова, 1, в Курортном районе города. Противоаварийные работы на участке, который в городе известен как долгострой «Петровский арсенал», владелец должен провести до 2028 года, иначе компания будет платить по 70 тыс. рублей за каждый месяц просрочки.
Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти обязал «ЭВО» законсервировать и восстановить весь архитектурный комплекс до 2028 года
Фото: КГИОП
Ансамбль Сестрорецкого инструментального завода имени Воскова (бывший Сестрорецкий оружейный завод) — региональный памятник архитектуры, основан по указу Петра I в 1721 году. После Гражданской войны он начал выпускать слесарно-монтажные, металлорежущие и измерительные инструменты. В 1991 году предприятие было приватизировано, став сначала ОАО, а затем АО «СИЗ».
В 2003 году Sestra River Developments (ООО «Сестра ривер девелопментс»), дочерняя компания американской Jensen Group, как следует из данных системы «СПАРК-Интерфакс», приобрела 92% акций Сестрорецкого инструментального завода и начала процесс редевелопмента. Еще через шесть лет производство закрыли окончательно и приступили к строительству здесь общественного делового комплекса и ЖК «Петровский арсенал», общая площадь которого должна была достигнуть 170 тыс. кв. м. Проект собирались завершить к 2011 году.
В итоге сдать девелоперу его не удалось: комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) и комитет по градостроительству и архитектуре (КГА) не согласовывали план реновации. Смольный настаивал, что все стены необходимо выполнить из исторического кирпича, и отказывался утверждать возведение 33-метровой жилой башни на участке. К 2015 году инвестору удалось частично согласовать перестройку цехов под апартаменты, но работы так и не начались.
Еще через четыре года появилась информация о возможной продаже долгостроя за 3,3 млрд рублей. Закрытие сделки подтвердили в компании в январе 2022 года, но ее стоимость разглашать отказались. Тогда петербургский девелопер «ЭВО» анонсировал открытие в течение ближайших десяти лет общественно-культурного пространства «Петровский арсенал». Проект включает в себя академию, фудкорты, велнес-центр, мастерские, музей, развлекательный центр, апартаменты и жилой комплекс.
ООО «Специализированный застройщик ЭВО» зарегистрировано с 2020 года и специализируется на строительстве жилых и нежилых зданий, следует из базы «Контур.Фокус». Его гендиректором является Юрий Рахмалевич, а бенефициар через ООО «Оптима-Консалт» — Виктор Осокин. Выручка компании за 2023 год составила 19,6 млн рублей. Бренд «Петровский арсенал» принадлежит, согласно данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «СЗ ЭВО», то же юрлицо владеет землей и зданиями бывшего завода.
Однако на этом история строительства культурного пространства не закончилась. В 2024 году КГИОП подал против владельца иск из-за аварийного состояния комплекса, так как проверка комитета показала, что на участке есть следы биопоражения и не убирается мусор. К тому же специалисты установили, что стены комплекса разрушаются, а на северном фасаде выявлено строение из белого силикатного кирпича, которое не соответствует проекту. В результате были составлены восемь протоколов о нарушении требований к охране объектов культурного наследия (ч. 1 ст. 7.13 КоАП РФ).
В результате в начале года собственника оштрафовали в сумме на 2,4 млн рублей (200 тыс. рублей за каждое нарушение. — «Ъ-СПб»), следует из картотеки Сестрорецкого районного суда. Теперь Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти обязал «ЭВО» законсервировать и восстановить весь архитектурный комплекс до 2028 года, противоаварийные работы по первым четырем объектам необходимо завершить в ближайший год. В случае несоблюдения условий за каждый месяц просрочки с владельца взыщут по 70 тыс. рублей в пользу КГИОПа. В компании «Ъ-СПб» решение не прокомментировали.