Роспотребнадзор приостановил работу ресторана «The Бык» в Москве

Работа ресторана «The Бык» в Москве приостановлена на 60 суток, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. Проверка началась после жалобы посетителя.

Речь идет о ресторане по адресу улица 2-я Брестская, д. 48 возле станции метро «Белорусская». В ходе внеплановой ревизии Роспотребнадзор выявил множество грубых нарушений санитарно-эпидемиологических требований. В заведении не соблюдались условия хранения продуктов и сроки годности. Приборы для измерения температуры в зонах хранения ингредиентов отсутствовали. В самих продуктах были обнаружены бактерии кишечных палочек и повышенное количество микроорганизмов. С реализации снято 544 кг продукции.

По итогам проверки в отношении юридического лица ООО «Брест-Стрит» составили протокол по ст. 6.6 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований). Сейчас ресторан опечатан. Решение о приостановке работы заведения принял Тверской районный суд Москвы.

«The Бык» ориентирован преимущественно на мясные блюда. В меню ресторана установлена единая цена 350 руб. почти на все позиции. В Москве расположено 19 заведений, еще 2 ресторана находятся в Калуге и Санкт-Петербурге.