Власти Забайкалья намерены увеличить выплаты ветеранам ВОВ

Депутаты законодательного собрания Забайкалья собираются инициировать поправки к законопроекту о почетных гражданах края в части увеличения ежемесячной выплаты, положенной людям с таким статусом. Как сообщает пресс-служба заксобрания региона, в настоящее время размер выплаты составляет 2,4 тыс. руб.

«Размер вознаграждения не менялся уже 17 лет — с 2008 года. Назрела необходимость пересмотреть размер выплат. Суммы, которая на тот момент казалась достойной, сегодня многим хватает на один поход в магазин. У нас не так много почетных граждан, их статус необходимо поощрять на достойном уровне»,— пояснил первый вице-спикер регионального парламента Сокто Мажиев.

Отмечается, что на вопрос пересмотра размера выплаты «обращено внимание администрации главы региона». Насколько вырастет вознаграждение, пока неизвестно. В настоящее время в Забайкалье проживает 44 участника ВОВ. Соответствующий законопроект о наделении их новым статусом будет рассмотрен «в первоочередном порядке сразу в двух чтениях» на ближайшей сессии парламента.

Ранее ежегодно статус почетного гражданина Забайкальского края получали не более трех человек. В 2024 году звание присваивалось российскому медиаменеджеру Виктору Шкулеву, главному тренеру сборных команд Забайкалья по стрельбе из лука Балте Цынгуеву, а также заслуженному строителю РФ Александру Филоничу. В настоящее время в список почетных граждан края включено 24 человека.

Влад Никифоров, Иркутск