Илон Маск призвал «полностью реорганизовать» НАТО

Глава Департамента эффективности правительства, миллиардер Илон Маск призвал к перестройке НАТО.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Илон Маск

Фото: Kevin Lamarque / Reuters Илон Маск

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

«НАТО нуждается в полной реорганизации»,— заявил он в принадлежащей ему сети X, поддержав пост в X сенатора от штата Юта Майка Ли, назвавшего НАТО «анахронизмом» после того, как «холодная война завершилась».

Господин Маск и раньше выступал с резкими заявлениями в адрес НАТО. Так, в марте прошлого года он поддержал идею инвестора Дэвида Сакса о том, что НАТО изжило себя и должно быть ликвидировано. «Верно. Всегда удивлялся, что НАТО продолжает существовать после того, как его противник и причина существования, Варшавский пакт, был распущен»,— написал тогда господин Маск в X. Это его заявление было многими раскритиковано. Так, президент Латвии Эдгарс Ринкевичс, ответил ему: «Дорогой Илон Маск, причина, по которой НАТО было основано, существует и будет существовать,— это Россия и другие враги свободного мира».

Как страны НАТО пытались задобрить Дональда Трампа — в материале «Ъ» «Спастись от нерядового Дональда».

Виктор Буй