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обновлено 17:00

Директору спортивной школы Таганрога продлили домашний арест еще на месяц

Таганрогский городской суд продлил домашний арест директору спортивной школы олимпийского резерва №3 Ольге Тищенко до 14 февраля 2025 года. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Ростовской области.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Мера пресечения продлена по ходатайству старшего следователя.

Директор школы обвиняется в мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Согласно информации, опубликованной на официальном сайте СДЮСШОР №3, Ольга Тищенко — заслуженный мастер спорта по гребле на байдарках. Она становилось финалисткой Олимпийских игр в Барселоне, Атланте и Сиднее.

Анастасия Казуков

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