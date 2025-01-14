Директору спортивной школы Таганрога продлили домашний арест еще на месяц

Таганрогский городской суд продлил домашний арест директору спортивной школы олимпийского резерва №3 Ольге Тищенко до 14 февраля 2025 года. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Мера пресечения продлена по ходатайству старшего следователя.

Директор школы обвиняется в мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Согласно информации, опубликованной на официальном сайте СДЮСШОР №3, Ольга Тищенко — заслуженный мастер спорта по гребле на байдарках. Она становилось финалисткой Олимпийских игр в Барселоне, Атланте и Сиднее.

Анастасия Казуков