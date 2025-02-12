Патриарх Кирилл призвал священников к борьбе с неоязычеством в зоне СВО

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на собрании Московской митрополии 11 февраля обратил внимание духовенства на попытки возрождения язычества в зоне проведения специальной военной операции. В связи с этим он предложил организовать курсы для священников, которые направляются в зону СВО.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Патриарх Московский и всея Руси Кирилл

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Патриарх Московский и всея Руси Кирилл

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Хотел бы обратить внимание священников, которые посещают зону боевых действий, на появление у некоторых военных неоязыческих настроений. Известно, что многие из вас небезуспешно потрудились, чтобы убедить людей отказаться от псевдорелигиозных заблуждений»,— сказал патриарх Кирилл (цитата по «РИА Новости»).

«В последнее время церковными учеными написано немало исследований о неоязычестве и пособий по противостоянию этому злу. Было бы полезно проводить семинары или краткосрочные курсы для священников, которые направляются в зону СВО»,— продолжил он.

«Вот неожиданная напасть! Кто бы мог думать, что в XXI веке на пространстве Святой Руси появятся "чудики", которые будут возрождать язычество? Ну нелепость же, ведь уже давно все развенчано»,— сказал патриарх Кирилл.

«Еще раз хотел бы сказать, что нашим священнослужителям, которые в зоне СВО сталкиваются с такого рода явлениями, следует проявлять особую инициативу, чтобы полностью предотвратить влияние неоязычества на сознание военнослужащих», — подытожил он.