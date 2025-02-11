Ушла, чтобы остаться

11 февраля депутаты ростовской гордумы сначала проголосовали за досрочную отставку председателя Зинаиды Неярохиной, а потом за ее переизбрание на этот пост. Это понадобилось для того, чтобы выполнить формальности, связанные с изменением муниципального законодательства.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба главы администрации города Фото: пресс-служба главы администрации города

Сегодня на заседании Ростовской-на-Дону городской Думы седьмого созыва депутаты рассмотрели два кадровых вопроса — о досрочном прекращении полномочий действующего председателя Думы и об избрании нового спикера. При этом, речь шла об одном и том же человеке — Зинаиде Неярохиной, которая возглавляет парламент Ростова-на-Дону без малого 20 лет.

Полномочия госпожи Неярохиной на посту председателя ростовской Думы истекали в сентябре 2025 года, вместе со сроком работы действующего депутатского корпуса. Однако 5 февраля она написала заявление о досрочном сложении полномочий по собственному желанию. Это связано с изменениями в областном законодательстве, которые были приняты в апреле 2024 года. Дело в том, что пост, который занимала Зинаида Неярохина, официально назывался «председатель Думы — глава Ростова». Новые правила предполагают передачу звания «глава города» главе городской администрации. По сути, речь о переименовании должности градоначальника: теперь он — глава города.

Для этого было необходимо соблюсти формальность: принять отставку председателя Думы с последующим переизбранием его на тот же пост, но без части «глава Ростова».

Поэтому 11 февраля ростовские депутаты приняли отставку Зинаиды Неярохиной и практически сразу вернули ее на пост. В парламенте Ростова большинство составляют депутаты «Единой России». После отставки председателя эта фракция предложила кандидатуру госпожи Неярохиной к переизбранию.

Другие фракции («Справедливая Россия», ЛДПР, КПРФ и «Коммунисты России») альтернативных кандидатов не предложили, а их руководители заявили, что поддержат выдвиженца «единороссов».

В частности, коммунист Евгений Сутормин сказал, что однозначно согласен с переизбранием Зинаиды Неярохиной, охарактеризовав ее как человека «с огромным опытом и умением находить общий язык».

В итоге все 33 присутствовавших на заседании депутата проголосовали «за» госпожу Неярохину.

Как пояснила «Ъ-Ростов» депутат Наталья Оськина, после переименования должности председатель ростовской Думы потеряет некоторые незначительные полномочия, присущие исполнительной власти, но это не отразится на работе администрации муниципалитета.

Зинаида Неярохина родилась в 1951 году в селе Родники Ипатовского района Ставропольского края. Впервые была избрана депутатом Ростовской-на-Дону городской Думы в 1994 году (первый созыв). Возглавляет местный парламент с 2005 года: четвертый, пятый, шестой и седьмой созывы.

Сергей Иванов