Суд в Подмосковье начал рассматривать дело экс-главы Краснодарского крайсуда

Красногорский районный суд Московской области начал рассматривать дело бывшего председателя Краснодарского краевого суда Александра Чернова. Предварительное заседание назначено на 20 февраля, говорится в карточке дела. Генеральная прокуратура России добивается конфискации имущества экс-главы суда и его окружения на сумму 7 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Как ранее писал «Ъ», иск Генпрокуратуры РФ об обращении в доход РФ имущества Александра Чернова и других лиц поступил в Кропоткинский городской суд Краснодарского края 30 сентября, затем дело было передано на рассмотрение Центрального райсуда Сочи, после чего его истребовал Верховный суд. В качестве ответчиков в деле указаны Александр Чернов, а также Олеся, Александр и Любовь Митины (жена Александра Чернова и ее родители), Анастасия Рязанская (внучка Александра Чернова), Светлана Новикова и Виталий (бывшая гражданская жена Александра Чернова и его предположительно сын). Ответчиками, кроме того, выступают бывшие руководители агрокомпании «СХП "Дмитриевское"» (Кавказский район), а также новые бенефициары бизнеса Семен, Тамара и Татьяна Очкаласовы (родственники покойного экс-главы Кавказского района Виталия Очкаласова), которые приобрели актив летом текущего года.

По данным Генпрокуратуры, Александр Чернов, работая в должности председателя крайсуда, оказывал покровительство сельхозпредприятию «Дмитриевское», фактически принадлежащему его родственникам. Коррупционные доходы, утверждает прокуратура, позволили высокопоставленному сотруднику судебной системы приобретать дорогостоящие объекты недвижимости в Москве, Сочи, Краснодаре и Геленджике.

Анна Гречко