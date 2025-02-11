Профессия в кармане: первый шаг к нефтехимии

ПОЛИЭФ, Управление образования Благовещенского района и БМПК дают школьникам первую профессию. На базе колледжа стартовала краткосрочная программа профессионального обучения «Первая профессия» для учеников 9 классов школ района.

Фото: АО «ПОЛИЭФ»

В течение нескольких месяцев 26 школьников будут осваивать азы профессии оператора технологических установок, посещая занятия по выходным. К концу учебного года участники программы получат свидетельство о профессии, что станет их первым шагом в профессиональной карьере. Обучение включает не только теоретические занятия в стенах колледжа, но и практические модули на базе ПОЛИЭФа, где школьники смогут закрепить свои знания на компьютерном тренажерном комплексе.

На торжественном открытии программы с приветственным словом выступил директор по управлению персоналом ПОЛИЭФа Леонид Деменев:

«Мы рады дать возможность школьникам Благовещенска прикоснуться к профессии уже в столь юном возрасте. Программа «Первая профессия» не только знакомит ребят с основами нефтехимического производства, но и помогает им сделать осознанный выбор будущего профессионального пути. Уверен, что этот опыт станет для них важным шагом в построении успешной карьеры».

Фото: АО «ПОЛИЭФ»

Значимость проекта отмечает и начальник управления образования Благовещенского района Ольга Зырянова:

«Программа «Первая профессия» – это уникальная возможность для наших школьников получить практические навыки и познакомиться с востребованными профессиями уже в школе. Этот проект станет началом долгосрочного сотрудничества в сфере профориентации молодежи. Этот первый этап новой программы, который мы планируем совместно с ПОЛИЭФ развивать дальше».

Программа «Первая профессия» – это не только обучение, но и вклад в будущее молодого поколения. Он направлен как на формирование интереса школьников к нефтехимии, так и повышение качества образования, компетенций молодых специалистов и последующее трудоустройство по выбранным специальностям.

Фото: АО «ПОЛИЭФ»

Материал предоставлен АО «ПОЛИЭФ»