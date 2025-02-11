В Госдуме составили «большой закрытый список» разрешенных имен для детей

Депутаты Госдумы разработали законопроект об ограничении нестандартных имен для детей. Инициатива предполагает создание списка разрешенных имен, сообщила первый заместитель председателя комитета по защите семьи Татьяна Буцкая.

По словам госпожи Буцкой, текст законопроекта готов и обсуждается с Министерством юстиции. «Мы находимся на постоянной связи с Минюстом, даже на уровне идеи мы сейчас общаемся. Текст готов, все готово, пояснительная записка тоже»,— заявила она в эфире своего Telegram-канала (цитата по ТАСС).

Изначально законопроект предполагал запрет на использование имен мальчиков для девочек и наоборот. Теперь, отметила Татьяна Буцкая, документ включает «большой закрытый список» разрешенных имен. Депутат подчеркнула, что необходимо защитить детей от необычных имен, таких как Пельмень или Стол.

«Мы как государство должны защищать детей. Мы должны дать возможность выбирать имя ребенка, но ровно до того предела, пока не начинается защита прав самого ребенка»,— добавила она.