Беспилотная бюрократия

У производителей дронов возникли сложности с получением средств по государственному гражданскому заказу (ГГЗ) в рамках нацпроекта «Беспилотные авиационные системы» (БАС). Авансировано всего 72 беспилотника, в результате компании могут до конца года не успеть отгрузить и половину от планируемых 2,5 тыс. дронов стоимостью 4,9 млрд руб. Единый поставщик — ГТЛК — говорит о неготовности ряда производителей к работе с казначейскими счетами. Другие собеседники “Ъ” объясняют проблему сложным согласованием договоров с органами казначейства в регионах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Производители беспилотников не могут получить средства в рамках госзаказа, рассказали “Ъ” несколько источников, в том числе близкие к Минтрансу и правительству РФ. Проблема, по их версии, заключается в сложностях согласования контрактов на поставки в органах Федерального казначейства для открытия казначейских счетов, через которые проходят расчеты.

Что такое казначейские счета Конъюнктура Казначейские счета используются для контроля за целевым использованием бюджетных средств и защиты государственных интересов, поясняет директор юридической группы «Яковлев и партнеры» Мария Яковлева: «Открытие казначейских счетов позволяет отслеживать движение денежных средств от момента выделения до их фактического расходования». Они также предоставляются при выделении субсидии или гранта, объясняет юрист, основатель консалтинговой группы vvCube Вадим Ткаченко. По словам госпожи Яковлевой, процесс открытия счета может быть достаточно сложным. В частности, могут потребоваться регистрационные документы компании, договоры с заказчиками, документы, подтверждающие полномочия лиц, имеющих право распоряжаться средствами на счете, и т. д.

Всего в ГГЗ задействовано, по данным “Ъ”, около 15 компаний. Среди них основная доля поставок приходится на «Геоскан», НПП «Радар ммс» и ГК «Тихие крылья» (входят в концерн «Калашников»). В компаниях отказались комментировать ситуацию.

Отвечает за закупки беспилотников Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК), назначенная правительством в апреле единым поставщиком. В июне ГТЛК передала первые 25 дронов «Геоскана» филиалам Роскадастра. В июле ГТЛК сообщила, что завершает работу по контрактации в рамках ГГЗ почти на 2,5 тыс. беспилотников на 4,9 млрд руб. на 2024 год.

В ГТЛК заявили “Ъ”, что авансирование идет планово, в соответствии с правилами казначейского сопровождения, полная оплата будет после поставки дронов. По данным близкого к Минтрансу собеседника “Ъ”, пока переведено менее 1% от общей суммы «по нескольким контрактам из нескольких сотен».

В ГТЛК заявили, что уже оплатили авансы за 72 беспилотника на 229,7 млн руб. «В работе счета на 268 беспилотников на 208,7 млн руб., ожидаем проведения платежей в ближайшее время»,— сообщили там.

В ГТЛК добавили, что ряд производителей при этом оказались не готовы к работе с казначейским сопровождением, не открыв заблаговременно казначейские счета, по которым будут производиться все расчеты. По данным ГТЛК, казначейские счета открыты у четырех производителей из 13 участников ГГЗ, а из 140 необходимых подсчетов открыто 13. «ГТЛК плотно работает с поставщиками и казначейством, чтобы ускорить процедуру открытия счетов и начать масштабное авансирование по ГГЗ»,— заявили в компании, подчеркнув, что выпуск законтрактованных беспилотников идет штатно.

В Федеральном казначействе “Ъ” сообщили, что в 2023–2024 годах открыли 66 лицевых счетов для 30 производителей гражданских беспилотников (в том числе не работающих по ГГЗ). Там отметили, что отказы в открытии счета в основном связаны с неверным оформлением заявления, отсутствием карточки образцовых подписей, а также с тем, что копия договора для открытия счета не заверена надлежащим образом. В казначействе уточнили, что счета заводятся не позднее второго рабочего дня после представления документов.

По данным “Ъ”, в 2023 году поставщикам дронов в ходе обсуждений ГГЗ с Андреем Белоусовым, занимавшим тогда пост вице-премьера и курировавшим беспилотную отрасль, авансирование обещали завершить «не позднее марта 2024 года». По данным источников “Ъ”, производители сообщали, что оказались вынуждены брать кредиты под производство и закупку комплектующих. «Никаких кредитов ни одному (поставщику.— “Ъ”) не хватит для дальнейших закупок и обеспечения заказанного в 2024 году объема»,— говорит источник “Ъ”. Заказов в рамках нацпроекта на 2025 год нет, добавляет он: «После напряжения конца 2024 года производство встанет, и компаниям придется увольнять сотрудников».

По оценке источников “Ъ”, в результате задержек финансирования законтрактованный на 2024 год объем ГГЗ будет исполнен в лучшем случае на 50%.

Эту оценку разделяет профильная ассоциация «Аэронекст». Глава ассоциации Глеб Бабинцев опасается, что ответственность за срыв сроков будет возложена на производителей, которые стали «заложниками ситуации». Другой собеседник “Ъ” в отрасли отмечает, что большинство заказчиков не используют беспилотники зимой и решением проблемы мог бы стать перенос сроков сдачи до апреля 2025 года.

Источники “Ъ” говорят, что проблема в бюрократических сложностях на каждом из этапов реализации ГГЗ. Только на утверждение ГТЛК единым поставщиком ушло несколько месяцев, параллельно заказчики долго выясняли, какие типы БАС им могут понадобиться, говорят источники “Ъ”. По словам одного из собеседников “Ъ”, в ходе согласования контрактов оказалось, что БАС массой более 30 кг считаются недвижимостью и не соответствуют целевому назначению средств нацпроекта, из-за чего некоторые компании отказались от поставок. Также в разных субъектах были приняты разные условия исполнения бюджета, и типовые договоры пришлось корректировать индивидуально, добавляет источник “Ъ”.

Один из собеседников “Ъ” отмечает, что «движением в правильном русле» была консолидация всех заказов на единой структуре с обязательным контролем происхождения техники и проверкой поставщиков. Но, продолжает он, наведение порядка в терминологии, выявление типовых сценариев применения БАС, рейтингование поставщиков, согласование договоров между десятками производителей и сотнями потребителей оказалось слишком трудоемким. Еще один собеседник “Ъ” настаивает, что проблема — на уровне казначейств в регионах, где производители не могут согласовать контракты для заведения счетов.

Как используются беспилотные авиационные системы Правила игры Впервые типовые сценарии применения беспилотных авиасистем (БАС) отрабатывались на форуме «Архипелаг 2024» в Южно-Сахалинске. Как рассказали “Ъ” организаторы, в форуме приняли участие представители команд из 78 регионов. Среди принимавших участие заказчиков были представители Минцифры, Минпромторга, Минэкономики, Минобрнауки, «Росатома», дирекции Севморпути, «Сбера», Газпромбанка, ОАО РЖД и «Ростелекома». В «Платформе НТИ» (один из организаторов мероприятия) пояснили, что самыми популярными отрабатываемыми сценариями стали обнаружение незаконных захватов земель, выявление незаконных свалок ТБО, создание инженерно-топографических планов и мониторинг лесного хозяйства, в том числе для поиска незаконных вырубок. Среди выявленных проблем организаторы форума отметили в том числе отсутствие единого стандарта на инфраструктуру управления и связи БАС в связи с наличием разных наземных станций управления и протоколов обмена данными. Кроме того, было отмечено отсутствие разветвленной сети сервисов и складов запчастей. Некоторые представители заказчиков на форуме сообщили “Ъ”, что представление о том, какая техника применяется в разных сценариях, которое необходимо для заключения контрактов, сложилось только в августе.

В Минпромторге заявили “Ъ”, что все органы исполнительной власти в рамках процедуры единого поставщика контрактуются в плановом режиме и финансирование на 2024 год предусмотрено. Ранее Минпромторг оценивал общий объем ГГЗ в 13 тыс. беспилотников до 2030 года почти в 188 млрд руб., из которых 93 млрд руб. планировалось потратить в 2024–2026 годах.

Айгуль Абдуллина