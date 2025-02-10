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Коммерсантъ FM
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Совет федерации перешел на корпоративный мессенджер eXpress

Сенаторы и сотрудники аппарата Совета федерации (СФ) с февраля получили доступ к защищенному российскому мессенджеру eXpress, рассказал «Ъ» глава комитета СФ по регламенту Вячеслав Тимченко.

По его словам, инициатива о переходе на eXpress исходила от аппарата верхней палаты: «(Спикер.— “Ъ”) Валентина Матвиенко давно поручила сделать из Совета федерации электронный Совет федерации». Господин Тимченко уточнил, что доступ к ресурсу получили все сенаторы и сотрудники СФ. При этом использовать его они могут по желанию, добавил сенатор. «Аргументов для этого много: он отечественный, более надежный, меньше спама, меньше возможностей для мошенников, независимость от иностранного программного обеспечения. Одни плюсы, поэтому я уверен, что он будет достойно востребован»,— заявил «Ъ» Вячеслав Тимченко.

Функционал eXpress предусматривает обмен не только сообщениями, но и служебной документацией, подчеркнул господин Тимченко. Сколько стоит доступ к платформе, он уточнить затруднился.

По данным официального сайта, eXpress — это «платформа корпоративных коммуникаций и мобильности», а также единственный сертифицированный ФСТЭК России по четвертому уровню доверия корпоративный суперапп, который включает мессенджер с функцией создания каналов и проведения видеоконференций (более 250 участников). Среди клиентов eXpress — «Росатом», «ФосАгро», РЖД и другие российские компании. В сентябре 2024 года правительство Санкт-Петербурга предоставило своим чиновникам доступ в eXpress, запретив пользоваться мессенджерами Telegram и WhatsApp. По данным официального сайта компании, в настоящее время у eXpress насчитывается свыше 1,1 млн пользователей.

Андрей Прах

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