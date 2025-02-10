ВЦИОМ: потребность россиян в психологической помощи выросла с 2022 года

В конце 2024 года индекс потребности россиян в психологической помощи составил 30 пунктов из 100 возможных, свидетельствуют данные Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). В 2022 году этот показатель составлял на 34% меньше (в 1,3 раза).

Исследование проводилось ВЦИОМом в декабре 2024 года с помощью телефонного интервью. В нем приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Индекс рассчитывается, исходя из ответа на вопрос: «Как вам кажется, потребность поговорить по душам, ''поплакаться в жилетку'', получить психологическую поддержку от других людей в этом году стала возникать у вас чаще, чем в прошлом году, или нет?». Вариантам ответа присваиваются коэффициенты от 0 до 1. Итоговый диапазон индекса от 0 до 100 пунктов; чем выше индекс, тем выше потребность в психологической помощи.

Эксперты центра поясняют: в 2022 году на фоне пандемии и начала боевых действий на Украине индекс особенно снизился из-за «когнитивного замирания» и «попыток справиться с ситуацией самостоятельно». Показатель снижался с 2009 до 2020 года, что объяснялось адаптацией к экономической ситуации после кризисов 2008 и 2014 годов, поясняют авторы исследования. Несмотря на «массовые стрессы» в 2020 и 2022 годах, наблюдался высокий процент людей, считающих, что они справляются с проблемами самостоятельно (в 2022-м — 68%).

По данным ВЦИОМа, в 2024 году за профессиональной психологической помощью обращались 13% россиян, среди них 9% — решили свою проблему. Чаще к психологам обращались женщины (18% vs. 8%), молодые россияне (16–20% обратившихся — зумеры и миллениалы). Большинство россиян (86%) не обращались за помощью.

Полина Мотызлевская