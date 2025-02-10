Экс-военпреда Минобороны арестовали по делу о мошенничестве и получении взятки

В Ростовской области задержали бывшего начальника военного представительства Минобороны, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на УФСБ по региону. Его обвиняют в хищении средств при выполнении гособоронзаказа на подшипниковом заводе ООО «10 ГПЗ».

По данным правоохранительных органов, фигурант согласовал завышение цены подшипников, которые выпускало предприятие для государственных заказчиков. По факту произошедшего возбуждены уголовные дела о мошенничестве (ст. 159 УК РФ) и получении взятки (ст. 290 УК РФ), фигуранта арестовали. Личность экс-сотрудника Минобороны и сумма ущерба не разглашаются.

В декабре 2024 года ФСБ сообщала о проведении обысков у руководства заводов «10 ГПЗ», ОАО «ОК-Лоза» в Сергиевом Посаде» и ООО «ГПЗ-2 Тверь». Мероприятия прошли в рамках дела о мошенничества при выполнении гособоронзаказа на 811 млн руб. Ростовское управление ФСБ уточняло, что по делу 5 сентября также задержали сотрудника службы безопасности ЛУКОЙЛа Дмитрия Горохова, который пытался дать взятку сотруднику УФСБ в размере 20 млн руб. За это ведомство должно было прекратить проверку на заводе «10 ГПЗ».

Подробности — в материале «Ъ-Юг» «Безопасник не ушел от погони».

Никита Черненко