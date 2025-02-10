Оборот розничной торговли на Дону вырос на 11,5% за прошлый год

В 2024 году оборот розничной торговли вырос на 11,5% до 1,8 трлн руб. По информации Ростовстата, наиболее значительный рост наблюдался в начале прошлого года: в январе-феврале товарооборот увеличился год к году на четверть.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Объемы реализованных продовольственных и непродовольственных товаров разделились практически поровну. Почти весь оборот торговли (1,7 трлн руб.) сосредоточили организации и индивидуальные предприниматели, только 110 млрд руб. пришлось на рынки и ярмарки.

Объем оказанных населению платных услуг вырос на 15% до 439 млрд руб. Оборот товаров в сфере оптовой торговли, напротив, снизился за год на 6,3% до 3,6 трлн руб. При этом, 66% сделок в этой области проводили предприятия крупного бизнеса.

Дмитрий Ковалевский