Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Оборот розничной торговли на Дону вырос на 11,5% за прошлый год

В 2024 году оборот розничной торговли вырос на 11,5% до 1,8 трлн руб. По информации Ростовстата, наиболее значительный рост наблюдался в начале прошлого года: в январе-феврале товарооборот увеличился год к году на четверть.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Объемы реализованных продовольственных и непродовольственных товаров разделились практически поровну. Почти весь оборот торговли (1,7 трлн руб.) сосредоточили организации и индивидуальные предприниматели, только 110 млрд руб. пришлось на рынки и ярмарки.

Объем оказанных населению платных услуг вырос на 15% до 439 млрд руб. Оборот товаров в сфере оптовой торговли, напротив, снизился за год на 6,3% до 3,6 трлн руб. При этом, 66% сделок в этой области проводили предприятия крупного бизнеса.

Дмитрий Ковалевский

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...