Россия показала экспортную версию беспилотника «Ланцет-Э» на выставке в Индии

На выставке Aero India 2025 в Бангалоре Россия продемонстрировала версию беспилотного комплекса «Ланцет-Э», предназначенную для экспорта, передает корреспондент ТАСС. В состав комплекса входят разведывательный БПЛА Z-16-Э и два носителя управляемых боеприпасов — «Изделие 52-Э» и «Изделие 51-Э».

«Ланцет» разработан российской компанией ZALA, входящей в группу компаний «Калашников». Впервые его представили в июне 2019 года на выставке в Москве. Беспилотный комплекс предназначен для поражения наземной техники и других целей в ближнем тылу противника. Он может использоваться как для ударных, так и для разведывательных задач.

«Ланцет-Э» представлен на выставке вместе с другими достижениями ВПК России. Всего зрителям продемонстрируют более 500 наименований продукции.

Aero India, которая проходит с 10 по 14 февраля,— основная аэрокосмическая выставка Индии. В мероприятии участвуют ведущие мировые производители оборонной продукции. Выставка также представляет собой платформу для демонстрации передовых технологических достижений в авиационной промышленности.