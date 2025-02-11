Болота против потепления

Исследования на карбоновом полигоне «Росянка» в 2021–2023 годах позволили оценить соотношение составляющих потерь углерода при разрушении торфяной залежи на заброшенных торфоразработках. Это поможет следить за изменениями климата.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Исследования на карбоновом полигоне «Росянка»

Фото: пресс-служба БФУ им. Канта Исследования на карбоновом полигоне «Росянка»

Фото: пресс-служба БФУ им. Канта

Карбоновые полигоны — это территории с уникальной экосистемой, созданные для реализации мер контроля климатически активных газов с участием университетов и научных организаций.

В феврале 2021 года Министерство науки и высшего образования Российской Федерации года запустило пилотный проект по созданию на территории регионов России карбоновых полигонов для разработки и испытаний технологий контроля углеродного баланса.

Один из карбоновых полигонов создан силами БФУ им. И. Канта и партнеров в Калининградской области. Карбоновый полигон в Калининградский области, единственный из перечня Минобрнауки, расположен в Центральной Европе — в южной части Балтийского региона. Важная особенность регионального комплекса — это сразу две площадки полигона: сухопутная и морская. Таким образом, ученые собирают уникальный и разнообразный массив экспериментальных данных для разработки уточненной методики оценки углеродного баланса природными экосистемами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Карбоновый полигон «Росянка» Фото: пресс-служба БФУ им. Канта Исследования на карбоновом полигоне «Росянка» Фото: пресс-служба БФУ им. Канта Карбоновый полигон «Росянка» Фото: пресс-служба БФУ им. Канта Следующая фотография 1 / 3 Карбоновый полигон «Росянка» Фото: пресс-служба БФУ им. Канта Исследования на карбоновом полигоне «Росянка» Фото: пресс-служба БФУ им. Канта Карбоновый полигон «Росянка» Фото: пресс-служба БФУ им. Канта

«Деятельность карбонового полигона “Росянка” может содействовать сохранению водно-болотных угодий в Калининградской области и повышению осведомленности общественности о роли торфяников в смягчении последствий изменения климата»,— говорит Лейла Баширова, директор НОЦ «Геоэкология и морское природопользование».

На примере торфяника Виттгирренского (сухопутная площадка карбонового полигона «Росянка») ученые БФУ им. И. Канта сделали выводы о выносе углерода из экосистемы в виде четырех потоков: потока СО2 от древесной фитомассы; от травяно-кустарничково-моховой фитомассы и почвенного дыхания; эмиссии СН4 из поверхностных слоев торфяной залежи и дренажного стока растворенного углерода.

«Результаты измерений потоков ПГ на карбоновом полигоне “Росянка” являются основой для решения будущих научных и прикладных задач, таких как долговременный климатический мониторинг и мероприятия по обводнению»,— рассказал Максим Напреенко, ведущий научный сотрудник НОЦ «Геоэкология и морское природопользование».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Исследование потерь углерода при разрушении торфяной залежи

Фото: пресс-служба БФУ им. Канта Исследование потерь углерода при разрушении торфяной залежи

Фото: пресс-служба БФУ им. Канта

Основная доля в выносе углерода приходится на поток СО2 из приземного пространства (свыше 60%) и древесного яруса (около 30%), вклад остальных двух источников на один-два порядка меньше. Наибольший вклад в эмиссию СО2 вносят участки, подвергшиеся пирогенной трансформации (гарь), и участки с большой ежегодно отмирающей травяной фитомассой (тростник, осока). Наиболее низкие значения эмиссии либо секвестрация углерода (в отдельные периоды) отмечены на обводненных участках с развитым покровом из сфагновых мхов.

Общий годовой поток углерода со всего исследуемого участка в среднем 5 тонн с 1 га, но его интенсивность изменяется по сезонам: в летнее время возрастает эмиссия парниковых газов на границе почва—воздух, в осеннее время увеличивается поток углекислого газа от древесной биомассы, а дренажный сток растворенного углерода значительно усиливается в конце зимнего периода.

Заброшенные торфоразработки — это пространство из сложного сочетания естественных (микрорельеф, ярусность растительности) и антропогенных (техногенно созданные формы, канавы разных типов, торфяные поля разного уровня) структурных элементов, поэтому исследователи зафиксировали сильно различающиеся по амплитуде значения эмиссии парниковых газов на разных участках. Поэтому в работе необходим дифференцированный подход при организации исследований круговорота углерода.

Подготовлено при поддержке Минобрнауки

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