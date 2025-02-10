Глава краевого минтербеза уйдет в отставку
Министр территориальной безопасности Пермского края Виктор Батмазов покинет должность в конце февраля 2025 года. Об этом сообщает газета «Звезда» со ссылкой на собственные источники. И.о. главы ведомства будет первый заместитель министра Альберт Марданов.
Виктор Батмазов
Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ
Виктор Батмазов был назначен главой министерства территориальной безопасности в марте 2020 года. Ранее он проходил службу в Вооруженных силах РФ, генерал-майор в отставке. До 2018 года работал и.о.проректора по административной и хозяйственной работе Уральского государственного медицинского университета. До назначения министром в правительстве Пермского края являлся начальником управления общественных отношений Екатеринбургской городской думы.