Глава краевого минтербеза уйдет в отставку

Министр территориальной безопасности Пермского края Виктор Батмазов покинет должность в конце февраля 2025 года. Об этом сообщает газета «Звезда» со ссылкой на собственные источники. И.о. главы ведомства будет первый заместитель министра Альберт Марданов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Виктор Батмазов

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Виктор Батмазов

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Виктор Батмазов был назначен главой министерства территориальной безопасности в марте 2020 года. Ранее он проходил службу в Вооруженных силах РФ, генерал-майор в отставке. До 2018 года работал и.о.проректора по административной и хозяйственной работе Уральского государственного медицинского университета. До назначения министром в правительстве Пермского края являлся начальником управления общественных отношений Екатеринбургской городской думы.