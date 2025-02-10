4,8 процента составил в декабре 2024 года прирост к тому же месяцу годом ранее совокупного частного спроса (включает оборот розницы, общепита и платных услуг населению), оценило Минэкономики. За год показатель вырос на 6,4%, его декабрьское значение стало минимальным с января, чему способствовало ужесточение условий кредитования, особенно потребительского, на фоне повышения Банком России ключевой ставки. В разбивке за год быстрее всего рос оборот общественного питания (на 9% год к году с существенным ускорением в третьем и четвертом кварталах), розничная торговля и платные услуги демонстрировали обратную динамику — рост за год на 7,2% и 3,3% соответственно с заметным замедлением к его концу.