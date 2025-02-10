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Чиновника переарестовали через двенадцать лет

Экс-глава департамента Минсельхоза пошел на СВО, а попал в СИЗО

Как стало известно “Ъ”, Липецкий облсуд признал законным арест одного из бывших руководителей компании «Росагролизинг» и экс-чиновника Минсельхоза Олега Донских, задержанного после 12 лет розыска по обвинению в мошенничестве. Сам он утверждает, что все эти годы не скрываясь жил в Липецке и Подмосковье, а об интересе силовиков к себе узнал, когда решил отправиться на СВО в составе ЧВК «Вагнер». Попав в СИЗО, он пытался заключить контракт с Минобороны, но получил отрицательную рекомендацию ФСБ.

Олег Донских

Олег Донских

Фото: ФСБ

Олег Донских

Фото: ФСБ

На днях Липецский облсуд отказался удовлетворить апелляционную жалобу адвокатов на очередное незаконное, по их мнению, продление сроков содержания под стражей 56-летнего Олега Донских. «Серьезных аргументов мы не услышали, нами уже подана жалоба в кассационную инстанцию»,— заявил “Ъ” один из защитников экс-чиновника Дим Юнусов.

Напомним, что о поимке в подмосковной Истре господина Донских, 12 лет числившегося в федеральном и международном розыске, в июне прошлого года сообщили МВД и ФСБ. По данным силовиков, он является фигурантом уголовного дела об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), которое было возбуждено еще в 2011 году по фактам хищения средств и сельхозоборудования «Росагролизинга». Речь шла о махинациях, которые относились к 2007–2009 годам, когда Олег Донских являлся руководителем филиала компании в Центральном федеральном округе (ЦФО). Позже он вслед за главой «Росагролизинга» Еленой Скрынник перешел в Минсельхоз РФ — та стала министром, а он возглавил департамент административной работы и внешних связей.

В 2012 году обвинение в хищении у «Росагролизинга» и Россельхозбанка около 2 млрд руб., выделенных на строительство спиртзавода, элеватора и молочной фермы, было предъявлено следователями ГУ МВД по ЦФО предпринимателям Сергею Бурдовскому и Игорю Коняхину. Их арестовали, а потом осудили в Липецке на 9 лет и 11,5 года лишения свободы соответственно. Ушедшему из Минсельхоза Олегу Донских заочно предъявили обвинение, а Останкинский райсуд Москвы его заочно же арестовал.

Однако, по данным “Ъ”, под стражу Олега Донских отправили совсем по другому делу — возбужденному липецкой полицией в 2014 году по фактам хищения средств «Росагролизинга» группой компаний, заключивших с ним договоры в 2008–2009 годах. Общая сумма ущерба составила 269 млн руб. В рамках этого расследования Олег Донских был объявлен в розыск в конце 2017 года. «Подобная неразбериха сильно озадачила как защиту, так и самого Олега Донских»,— сообщил “Ъ” господин Юнусов. По его словам, чтобы разобраться, понадобилось почти полгода писать обращения в следственные органы, прокуратуру и суды. Оказалось, что в свое время первое уголовное дело в связи с расформированием ГУ МВД по ЦФО передали в липецкую полицию, а оттуда — в следственный отдел областного управления ФСБ. Материалы в отношении Сергея Бурдовского и Игоря Коняхина, у которых к тому времени отпали два эпизода в связи с истечением сроков давности, направили в суд, а в отношении Олега Донских выделили в отдельное производство, после чего их следы затерялись.

«Олег Викторович, будучи уроженцем Липецкой области, ни от кого не скрывался и все эти годы жил на родине или же в Подмосковье»,— рассказал “Ъ” Дим Юнусов, отметив, что к его подзащитному просто не проявляли интереса. Более того, по версии защиты, господин Донских сам мог напомнить о себе силовикам, когда в 2023 году решил отправиться на СВО в составе ЧВК «Вагнер». В пункте набора ему отказали из-за нахождения в розыске, предложив урегулировать проблемы с законом. «После этого мы стали писать в различные инстанции, пытаясь найти следы забытых всеми уголовных дел, но закончилось все арестом»,— сообщили адвокаты. Как они отмечают, Олег Донских свою вину в махинациях категорически отрицает. Согласно его позиции, он руководил обособленным филиалом «Росагролизинга» в Липецке, но при этом не был связан с организациями, с которыми заключались упоминаемые в уголовном деле договоры. Подписи же на документах ставили бывшие руководители «Росагролизинга» Леонид Орсик (умер в 2009 году) и Елена Скрынник.

По данным “Ъ”, уже находясь в СИЗО, Олег Донских не оставил попыток отправиться на СВО, и следователи даже удовлетворили его ходатайство. Но позже от Минобороны был получен ответ, что областным УФСБ господин Донских не рекомендован для поступления на службу в часть, участвующую в боевых действиях. Защита пытается обжаловать данное решение.

Сергей Сергеев

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