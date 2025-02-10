Самым ярким светским событием недели стала премьера фильма «Пророк. История Александра Пушкина» в Михайловском театре Петербурга. Она вполне может считаться символическим подношением автору «Евгения Онегина» от благодарных светских потомков — хоть и не по прямой линии. Михайловский театр был выбран организаторами очень точно: тут же, в центре площади Искусств, стоит памятник Пушкину, совсем рядом — его музей-квартира на Мойке, ну и сам театр был открыт в 1833 году, а Пушкин тогда как раз жил и служил в Петербурге, так что все сходится. На премьеру собрался цвет обеих столиц — и, как я поняла, далеко не все гости прибыли в рамках организованного тура. Многим достаточно было одного лишь приглашения в театр, чтобы собраться в дорогу. У этой победы, как часто бывает, оказалось несколько отцов: продюсер Петр Ануров и его команда — любимцы публики, дополнительный индустриальный вес дал прокатчик — ЦПШ во главе с Вадимом Верещагиным, ну и великодержавного лоска добавило личное явление Никиты Михалкова в компании Леонида Верещагина — их студия «Три Тэ» также продюсировала картину. Однако было бы странно не учитывать, что исполнитель заглавной роли Юра Борисов в последние месяцы ходит в дамках, а уж после объявления оскаровских номинаций и подавно — так что нынешняя юрамания не могла не отразиться на явке вечера. А были тут Борис Пиотровский, Александр Дюков с Ольгой Слуцкер, Сергей Сельянов, Антон Малышев, Алексей Учитель и его дочь Анна Пересильд, Борис Белоцерковский, Ксения Собчак, Сергей Куприянов, Марианна Максимовская, Юлия Акимова, Ирина Вольская, Светлана Максимченко, Елена Байбакова, Полина Аскери, Александр Петров, Андрей Артемов, Дарья Екамасова и множество других гостей, абсолютное большинство которых соблюло заявленный вечерний дресс-код не менее чем наполовину. Был, конечно, и Владимир Кехман, который никак не мог пропустить такое событие в одном из вверенных ему театров. Самые важные и близкие ему гости, как заведено, коротали время до премьеры в его кабинете, двери которого в этот вечер удачно скрылись за прессволлом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Евгения Милова

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Евгения Милова

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

И все же позволю себе заметить, что полноправным соучастником этого вечера оказался сам Пушкин — даже если это звучит высокопарно. Самая ответственная группа премьерного выезда, возглавляемая Ириной Елизаровой и Галиной Мазаевой, отправилась прямиком в дом-музей поэта. Там они прилежно выслушали зубодробительно классическую экскурсию с традиционно увлажнившимися глазами сотрудницы музея возле кушетки, на которой поэт провел последние сутки земной жизни — куда ему, как всем известно со школы, подавали морошку. Тем не менее дамы отправились на обед слегка влюбленными в Александра Сергеевича. За обедом это чувство лишь усилилось после небольшой и куда менее формальной лекции от Марианны Максимовской, которая, по ее заверениям, ничего специально не изучала, просто хорошо помнит прочитанное у Лотмана и Эйдельмана, Тынянова и Пущина etc.

Вечером в театре царило неподдельное оживление. Для творческой группы был организован условный вип-зал, но группа, возглавляемая режиссером фильма, дебютантом Феликсом Умаровым, оказалась слишком многочисленна, молода и дружелюбна для того, чтобы эти ограничения действовали долго. Когда же началась непременная официальная часть, с Пушкиным произошло то же самое, что и всегда: каждый, кто выходил к микрофону — начиная с Никиты Михалкова и заканчивая Юрой Борисовым,— произносил речь, из которой следовало, что Пушкин — наше все. Причем с ударением на слово «наше».

Евгения Милова, обозреватель “Ъ”