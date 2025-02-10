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Евгения Милова о светских событиях недели

Самым ярким светским событием недели стала премьера фильма «Пророк. История Александра Пушкина» в Михайловском театре Петербурга. Она вполне может считаться символическим подношением автору «Евгения Онегина» от благодарных светских потомков — хоть и не по прямой линии. Михайловский театр был выбран организаторами очень точно: тут же, в центре площади Искусств, стоит памятник Пушкину, совсем рядом — его музей-квартира на Мойке, ну и сам театр был открыт в 1833 году, а Пушкин тогда как раз жил и служил в Петербурге, так что все сходится. На премьеру собрался цвет обеих столиц — и, как я поняла, далеко не все гости прибыли в рамках организованного тура. Многим достаточно было одного лишь приглашения в театр, чтобы собраться в дорогу. У этой победы, как часто бывает, оказалось несколько отцов: продюсер Петр Ануров и его команда — любимцы публики, дополнительный индустриальный вес дал прокатчик — ЦПШ во главе с Вадимом Верещагиным, ну и великодержавного лоска добавило личное явление Никиты Михалкова в компании Леонида Верещагина — их студия «Три Тэ» также продюсировала картину. Однако было бы странно не учитывать, что исполнитель заглавной роли Юра Борисов в последние месяцы ходит в дамках, а уж после объявления оскаровских номинаций и подавно — так что нынешняя юрамания не могла не отразиться на явке вечера. А были тут Борис Пиотровский, Александр Дюков с Ольгой Слуцкер, Сергей Сельянов, Антон Малышев, Алексей Учитель и его дочь Анна Пересильд, Борис Белоцерковский, Ксения Собчак, Сергей Куприянов, Марианна Максимовская, Юлия Акимова, Ирина Вольская, Светлана Максимченко, Елена Байбакова, Полина Аскери, Александр Петров, Андрей Артемов, Дарья Екамасова и множество других гостей, абсолютное большинство которых соблюло заявленный вечерний дресс-код не менее чем наполовину. Был, конечно, и Владимир Кехман, который никак не мог пропустить такое событие в одном из вверенных ему театров. Самые важные и близкие ему гости, как заведено, коротали время до премьеры в его кабинете, двери которого в этот вечер удачно скрылись за прессволлом.

Евгения Милова

Евгения Милова

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Евгения Милова

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

И все же позволю себе заметить, что полноправным соучастником этого вечера оказался сам Пушкин — даже если это звучит высокопарно. Самая ответственная группа премьерного выезда, возглавляемая Ириной Елизаровой и Галиной Мазаевой, отправилась прямиком в дом-музей поэта. Там они прилежно выслушали зубодробительно классическую экскурсию с традиционно увлажнившимися глазами сотрудницы музея возле кушетки, на которой поэт провел последние сутки земной жизни — куда ему, как всем известно со школы, подавали морошку. Тем не менее дамы отправились на обед слегка влюбленными в Александра Сергеевича. За обедом это чувство лишь усилилось после небольшой и куда менее формальной лекции от Марианны Максимовской, которая, по ее заверениям, ничего специально не изучала, просто хорошо помнит прочитанное у Лотмана и Эйдельмана, Тынянова и Пущина etc.

Вечером в театре царило неподдельное оживление. Для творческой группы был организован условный вип-зал, но группа, возглавляемая режиссером фильма, дебютантом Феликсом Умаровым, оказалась слишком многочисленна, молода и дружелюбна для того, чтобы эти ограничения действовали долго. Когда же началась непременная официальная часть, с Пушкиным произошло то же самое, что и всегда: каждый, кто выходил к микрофону — начиная с Никиты Михалкова и заканчивая Юрой Борисовым,— произносил речь, из которой следовало, что Пушкин — наше все. Причем с ударением на слово «наше».

Евгения Милова, обозреватель “Ъ”

Фотогалерея

Светская хроника

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Слева направо: актеры Юрий Борисов, Алена Долголенко и режиссер Феликс Умаров на премьере фильма «Пророк. История Александра Пушкина» в Михайловском театре

Слева направо: актеры Юрий Борисов, Алена Долголенко и режиссер Феликс Умаров на премьере фильма «Пророк. История Александра Пушкина» в Михайловском театре

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков  /  купить фото

Продюсер Леонид Верещагин (слева), оператор Михаил Хасая (в центре) и актриса Анна Чиповская на премьере фильма «Пророк. История Александра Пушкина»

Продюсер Леонид Верещагин (слева), оператор Михаил Хасая (в центре) и актриса Анна Чиповская на премьере фильма «Пророк. История Александра Пушкина»

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков  /  купить фото

Телеведущая Ксения Собчак на премьере фильма «Пророк. История Александра Пушкина»

Телеведущая Ксения Собчак на премьере фильма «Пророк. История Александра Пушкина»

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков  /  купить фото

Глава кинокомпании СТВ Сергей Сельянов на премьере фильма «Пророк. История Александра Пушкина»

Глава кинокомпании СТВ Сергей Сельянов на премьере фильма «Пророк. История Александра Пушкина»

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков  /  купить фото

Продюсер Петр Ануров (слева) и вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский (в центре) на премьере фильма «Пророк. История Александра Пушкина»

Продюсер Петр Ануров (слева) и вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский (в центре) на премьере фильма «Пророк. История Александра Пушкина»

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков  /  купить фото

Справа налево: актриса Алена Долголенко, продюсеры Петр Ануров и Вадим Верещагин на премьере фильма «Пророк. История Александра Пушкина»

Справа налево: актриса Алена Долголенко, продюсеры Петр Ануров и Вадим Верещагин на премьере фильма «Пророк. История Александра Пушкина»

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков  /  купить фото

Президент коммуникационно-консалтинговой группы «Михайлов и партнеры» Марианна Максимовская на премьере фильма «Пророк. История Александра Пушкина»

Президент коммуникационно-консалтинговой группы «Михайлов и партнеры» Марианна Максимовская на премьере фильма «Пророк. История Александра Пушкина»

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков  /  купить фото

Продюсер Петр Ануров на премьере фильма «Пророк. История Александра Пушкина»

Продюсер Петр Ануров на премьере фильма «Пророк. История Александра Пушкина»

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков  /  купить фото

Режиссер Алексей Учитель (слева) и телеведущая Ксения Собчак на премьере фильма «Пророк. История Александра Пушкина»

Режиссер Алексей Учитель (слева) и телеведущая Ксения Собчак на премьере фильма «Пророк. История Александра Пушкина»

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков  /  купить фото

Слева направо: актеры Алена Долголенко, Юрий Борисов, председатель союза кинематографистов России, режиссер, продюсер Никита Михалков и актер Илья Виногорский на премьере фильма «Пророк. История Александра Пушкина»

Слева направо: актеры Алена Долголенко, Юрий Борисов, председатель союза кинематографистов России, режиссер, продюсер Никита Михалков и актер Илья Виногорский на премьере фильма «Пророк. История Александра Пушкина»

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков  /  купить фото

Телеведущая Юлия Бордовских (слева) и актер Юрий Борисов на премьере фильма «Пророк. История Александра Пушкина»

Телеведущая Юлия Бордовских (слева) и актер Юрий Борисов на премьере фильма «Пророк. История Александра Пушкина»

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков  /  купить фото

Слева направо: режиссер Александр Котт, актеры Дарья Екамасова, Екатерина Соколова-Жубер, Кирилл Кяро и Сергей Гилев на премьере фильма «Пророк. История Александра Пушкина»

Слева направо: режиссер Александр Котт, актеры Дарья Екамасова, Екатерина Соколова-Жубер, Кирилл Кяро и Сергей Гилев на премьере фильма «Пророк. История Александра Пушкина»

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков  /  купить фото

Слева направо: актер Андрей Ургант, продюсер Вадим Верещагин, актер Илья Любимов и продюсер Леонид Верещагин на премьере фильма «Пророк. История Александра Пушкина»

Слева направо: актер Андрей Ургант, продюсер Вадим Верещагин, актер Илья Любимов и продюсер Леонид Верещагин на премьере фильма «Пророк. История Александра Пушкина»

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков  /  купить фото

Актриса Анна Пересильд и режиссер, продюсер Алексей Учитель на премьере фильма «Пророк. История Александра Пушкина»

Актриса Анна Пересильд и режиссер, продюсер Алексей Учитель на премьере фильма «Пророк. История Александра Пушкина»

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков  /  купить фото

Актеры Анна Чиповская и Сергей Гилев на премьере фильма «Пророк. История Александра Пушкина»

Актеры Анна Чиповская и Сергей Гилев на премьере фильма «Пророк. История Александра Пушкина»

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков  /  купить фото

Блогер Алексей Жидковский на презентации сезона 2025 года Wink Music Hall в кинотеатре «Октябрь»

Блогер Алексей Жидковский на презентации сезона 2025 года Wink Music Hall в кинотеатре «Октябрь»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Актриса Александра Бортич на презентации сезона 2025 года Wink Music Hall

Актриса Александра Бортич на презентации сезона 2025 года Wink Music Hall

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Актеры Даниил Воробьев и Анастасия Уколова (справа) на презентации сезона 2025 года Wink Music Hall

Актеры Даниил Воробьев и Анастасия Уколова (справа) на презентации сезона 2025 года Wink Music Hall

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Режиссер Юрий Быков на презентации сезона 2025 года Wink Music Hall

Режиссер Юрий Быков на презентации сезона 2025 года Wink Music Hall

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Актриса Ангелина Стречина на презентации сезона 2025 года Wink Music Hall

Актриса Ангелина Стречина на презентации сезона 2025 года Wink Music Hall

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Актриса Александра Бортич (справа) и режиссер Карина Чувикова на презентации сезона 2025 года Wink Music Hall

Актриса Александра Бортич (справа) и режиссер Карина Чувикова на презентации сезона 2025 года Wink Music Hall

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Актер Сергей Комаров на презентации сезона 2025 года Wink Music Hall

Актер Сергей Комаров на презентации сезона 2025 года Wink Music Hall

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Актеры Ангелина Стречина и Илья Малаков на презентации сезона 2025 года Wink Music Hall

Актеры Ангелина Стречина и Илья Малаков на презентации сезона 2025 года Wink Music Hall

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Актер Глеб Калюжный на презентации сезона 2025 года Wink Music Hall

Актер Глеб Калюжный на презентации сезона 2025 года Wink Music Hall

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Режиссер Жора Крыжовников и продюсер Ольга Долматовская на презентации сезона 2025 года Wink Music Hall

Режиссер Жора Крыжовников и продюсер Ольга Долматовская на презентации сезона 2025 года Wink Music Hall

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Актер Даниил Киселев на презентации сезона 2025 года Wink Music Hall

Актер Даниил Киселев на презентации сезона 2025 года Wink Music Hall

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Главный редактор программы «Кино в деталях» Надежда Королева и продюсер Максим Королев (справа) на презентации сезона 2025 года Wink Music Hall

Главный редактор программы «Кино в деталях» Надежда Королева и продюсер Максим Королев (справа) на презентации сезона 2025 года Wink Music Hall

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Солист группы «Руки вверх» Сергей Жуков и актриса Юлия Волкова на презентации сезона 2025 года Wink Music Hall

Солист группы «Руки вверх» Сергей Жуков и актриса Юлия Волкова на презентации сезона 2025 года Wink Music Hall

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Актер Иван Добронравов с супругой Анной на презентации сезона 2025 года Wink Music Hall

Актер Иван Добронравов с супругой Анной на презентации сезона 2025 года Wink Music Hall

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Участники дуэта Nansi &amp; Sidorov Олег Сидоров и Анастасия Белявская на презентации сезона 2025 года Wink Music Hall

Участники дуэта Nansi & Sidorov Олег Сидоров и Анастасия Белявская на презентации сезона 2025 года Wink Music Hall

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Актер Владимир Канухин на презентации сезона 2025 года Wink Music Hall

Актер Владимир Канухин на презентации сезона 2025 года Wink Music Hall

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Актер Павел Деревянко на вечеринке в честь запуска партнерства T-Private x Pinsky&amp;Co в банкетном зале Flava Event Dom

Актер Павел Деревянко на вечеринке в честь запуска партнерства T-Private x Pinsky&Co в банкетном зале Flava Event Dom

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Певец, композитор Дмитрий Маликов выступает на вечеринке в честь запуска партнерства T-Private x Pinsky&amp;Co

Певец, композитор Дмитрий Маликов выступает на вечеринке в честь запуска партнерства T-Private x Pinsky&Co

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Актер, музыкант Максим Трофимчук на вечеринке в честь запуска партнерства T-Private x Pinsky&amp;Co

Актер, музыкант Максим Трофимчук на вечеринке в честь запуска партнерства T-Private x Pinsky&Co

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Певица Алсу (в центре) на вечеринке в честь запуска партнерства T-Private x Pinsky&amp;Co

Певица Алсу (в центре) на вечеринке в честь запуска партнерства T-Private x Pinsky&Co

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Видеоблогер Руслан Усачев (слева) и актер Анар Халилов на вечеринке в честь запуска партнерства T-Private x Pinsky&amp;Co

Видеоблогер Руслан Усачев (слева) и актер Анар Халилов на вечеринке в честь запуска партнерства T-Private x Pinsky&Co

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Солистка группы «А-Студио» Кети Топурия выступает на вечеринке в честь запуска партнерства T-Private x Pinsky&amp;Co

Солистка группы «А-Студио» Кети Топурия выступает на вечеринке в честь запуска партнерства T-Private x Pinsky&Co

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Директор по развитию компании «Боско ди Чильеджи» Константин Андрикопулос на вечеринке в честь запуска партнерства T-Private x Pinsky&amp;Co

Директор по развитию компании «Боско ди Чильеджи» Константин Андрикопулос на вечеринке в честь запуска партнерства T-Private x Pinsky&Co

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Телеведущая Юлия Барановская на вечеринке в честь запуска партнерства T-Private x Pinsky&amp;Co

Телеведущая Юлия Барановская на вечеринке в честь запуска партнерства T-Private x Pinsky&Co

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Телеведущий Иван Чуйков на вечеринке в честь запуска партнерства T-Private x Pinsky&amp;Co

Телеведущий Иван Чуйков на вечеринке в честь запуска партнерства T-Private x Pinsky&Co

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Основательница лайфстайл-платформы NUSELF Ольга Паскина (справа) и телеведущая Юлия Бордовских на церемонии открытия флагманского бутика NUSELF

Основательница лайфстайл-платформы NUSELF Ольга Паскина (справа) и телеведущая Юлия Бордовских на церемонии открытия флагманского бутика NUSELF

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Основательница лайфстайл-платформы NUSELF Ольга Паскина (слева) на церемонии открытия флагманского бутика NUSELF

Основательница лайфстайл-платформы NUSELF Ольга Паскина (слева) на церемонии открытия флагманского бутика NUSELF

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Журналист Евгений Заболотный на церемонии открытия флагманского бутика NUSELF

Журналист Евгений Заболотный на церемонии открытия флагманского бутика NUSELF

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Писатель Сергей Лукьяненко во время баттл-дискуссии «Будущее: можно или нельзя подготовиться»

Писатель Сергей Лукьяненко во время баттл-дискуссии «Будущее: можно или нельзя подготовиться»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Главный научный сотрудник отделения теоретической физики Физического института им. П. Н. Лебедева РАН Алексей Семихатов во время баттл-дискуссии «Будущее: можно или нельзя подготовиться»

Главный научный сотрудник отделения теоретической физики Физического института им. П. Н. Лебедева РАН Алексей Семихатов во время баттл-дискуссии «Будущее: можно или нельзя подготовиться»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Главный научный сотрудник отделения теоретической физики Физического института им. П.Н. Лебедева РАН Алексей Семихатов (слева) и музыкант, телеведущий Александр Пушной во время баттл-дискуссии «Будущее: можно или нельзя подготовиться»

Главный научный сотрудник отделения теоретической физики Физического института им. П.Н. Лебедева РАН Алексей Семихатов (слева) и музыкант, телеведущий Александр Пушной во время баттл-дискуссии «Будущее: можно или нельзя подготовиться»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Генеральный директор фонда «АТОМ» Елена Мироненко во время баттл-дискуссии «Будущее: можно или нельзя подготовиться»

Генеральный директор фонда «АТОМ» Елена Мироненко во время баттл-дискуссии «Будущее: можно или нельзя подготовиться»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Музыкант, телеведущий Александр Пушной во время баттл-дискуссии «Будущее: можно или нельзя подготовиться»

Музыкант, телеведущий Александр Пушной во время баттл-дискуссии «Будущее: можно или нельзя подготовиться»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

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Слева направо: актеры Юрий Борисов, Алена Долголенко и режиссер Феликс Умаров на премьере фильма «Пророк. История Александра Пушкина» в Михайловском театре

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков  /  купить фото

Продюсер Леонид Верещагин (слева), оператор Михаил Хасая (в центре) и актриса Анна Чиповская на премьере фильма «Пророк. История Александра Пушкина»

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков  /  купить фото

Телеведущая Ксения Собчак на премьере фильма «Пророк. История Александра Пушкина»

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков  /  купить фото

Глава кинокомпании СТВ Сергей Сельянов на премьере фильма «Пророк. История Александра Пушкина»

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков  /  купить фото

Продюсер Петр Ануров (слева) и вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский (в центре) на премьере фильма «Пророк. История Александра Пушкина»

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков  /  купить фото

Справа налево: актриса Алена Долголенко, продюсеры Петр Ануров и Вадим Верещагин на премьере фильма «Пророк. История Александра Пушкина»

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков  /  купить фото

Президент коммуникационно-консалтинговой группы «Михайлов и партнеры» Марианна Максимовская на премьере фильма «Пророк. История Александра Пушкина»

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков  /  купить фото

Продюсер Петр Ануров на премьере фильма «Пророк. История Александра Пушкина»

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков  /  купить фото

Режиссер Алексей Учитель (слева) и телеведущая Ксения Собчак на премьере фильма «Пророк. История Александра Пушкина»

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков  /  купить фото

Слева направо: актеры Алена Долголенко, Юрий Борисов, председатель союза кинематографистов России, режиссер, продюсер Никита Михалков и актер Илья Виногорский на премьере фильма «Пророк. История Александра Пушкина»

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков  /  купить фото

Телеведущая Юлия Бордовских (слева) и актер Юрий Борисов на премьере фильма «Пророк. История Александра Пушкина»

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков  /  купить фото

Слева направо: режиссер Александр Котт, актеры Дарья Екамасова, Екатерина Соколова-Жубер, Кирилл Кяро и Сергей Гилев на премьере фильма «Пророк. История Александра Пушкина»

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков  /  купить фото

Слева направо: актер Андрей Ургант, продюсер Вадим Верещагин, актер Илья Любимов и продюсер Леонид Верещагин на премьере фильма «Пророк. История Александра Пушкина»

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков  /  купить фото

Актриса Анна Пересильд и режиссер, продюсер Алексей Учитель на премьере фильма «Пророк. История Александра Пушкина»

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков  /  купить фото

Актеры Анна Чиповская и Сергей Гилев на премьере фильма «Пророк. История Александра Пушкина»

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков  /  купить фото

Блогер Алексей Жидковский на презентации сезона 2025 года Wink Music Hall в кинотеатре «Октябрь»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Актриса Александра Бортич на презентации сезона 2025 года Wink Music Hall

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Актеры Даниил Воробьев и Анастасия Уколова (справа) на презентации сезона 2025 года Wink Music Hall

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Режиссер Юрий Быков на презентации сезона 2025 года Wink Music Hall

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Актриса Ангелина Стречина на презентации сезона 2025 года Wink Music Hall

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Актриса Александра Бортич (справа) и режиссер Карина Чувикова на презентации сезона 2025 года Wink Music Hall

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Актер Сергей Комаров на презентации сезона 2025 года Wink Music Hall

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Актеры Ангелина Стречина и Илья Малаков на презентации сезона 2025 года Wink Music Hall

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Актер Глеб Калюжный на презентации сезона 2025 года Wink Music Hall

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Режиссер Жора Крыжовников и продюсер Ольга Долматовская на презентации сезона 2025 года Wink Music Hall

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Актер Даниил Киселев на презентации сезона 2025 года Wink Music Hall

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Главный редактор программы «Кино в деталях» Надежда Королева и продюсер Максим Королев (справа) на презентации сезона 2025 года Wink Music Hall

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Солист группы «Руки вверх» Сергей Жуков и актриса Юлия Волкова на презентации сезона 2025 года Wink Music Hall

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Актер Иван Добронравов с супругой Анной на презентации сезона 2025 года Wink Music Hall

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Участники дуэта Nansi & Sidorov Олег Сидоров и Анастасия Белявская на презентации сезона 2025 года Wink Music Hall

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Актер Владимир Канухин на презентации сезона 2025 года Wink Music Hall

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Актер Павел Деревянко на вечеринке в честь запуска партнерства T-Private x Pinsky&Co в банкетном зале Flava Event Dom

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Певец, композитор Дмитрий Маликов выступает на вечеринке в честь запуска партнерства T-Private x Pinsky&Co

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Актер, музыкант Максим Трофимчук на вечеринке в честь запуска партнерства T-Private x Pinsky&Co

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Певица Алсу (в центре) на вечеринке в честь запуска партнерства T-Private x Pinsky&Co

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Видеоблогер Руслан Усачев (слева) и актер Анар Халилов на вечеринке в честь запуска партнерства T-Private x Pinsky&Co

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Солистка группы «А-Студио» Кети Топурия выступает на вечеринке в честь запуска партнерства T-Private x Pinsky&Co

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Директор по развитию компании «Боско ди Чильеджи» Константин Андрикопулос на вечеринке в честь запуска партнерства T-Private x Pinsky&Co

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Телеведущая Юлия Барановская на вечеринке в честь запуска партнерства T-Private x Pinsky&Co

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Телеведущий Иван Чуйков на вечеринке в честь запуска партнерства T-Private x Pinsky&Co

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Основательница лайфстайл-платформы NUSELF Ольга Паскина (справа) и телеведущая Юлия Бордовских на церемонии открытия флагманского бутика NUSELF

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Основательница лайфстайл-платформы NUSELF Ольга Паскина (слева) на церемонии открытия флагманского бутика NUSELF

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Журналист Евгений Заболотный на церемонии открытия флагманского бутика NUSELF

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Писатель Сергей Лукьяненко во время баттл-дискуссии «Будущее: можно или нельзя подготовиться»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Главный научный сотрудник отделения теоретической физики Физического института им. П. Н. Лебедева РАН Алексей Семихатов во время баттл-дискуссии «Будущее: можно или нельзя подготовиться»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Главный научный сотрудник отделения теоретической физики Физического института им. П.Н. Лебедева РАН Алексей Семихатов (слева) и музыкант, телеведущий Александр Пушной во время баттл-дискуссии «Будущее: можно или нельзя подготовиться»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Генеральный директор фонда «АТОМ» Елена Мироненко во время баттл-дискуссии «Будущее: можно или нельзя подготовиться»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Музыкант, телеведущий Александр Пушной во время баттл-дискуссии «Будущее: можно или нельзя подготовиться»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

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