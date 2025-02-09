Прокуратуре не понравилась версия давнего убийства

Как стало известно “Ъ”, Генпрокуратура отказалась утверждать обвинительное заключение по делу полковника МВД Рафаэля Карагезяна и пенсионера ведомства полковника в отставке Александра Карасева, которые обвиняются в том, что 15 лет назад, работая в омской милиции, убили бизнесмена, которому должны были крупную сумму. В надзорном ведомстве посчитали, что следствие недостаточно глубоко проработало другие версии преступления. Дело возвращено на проведение дополнительного расследования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Адъюнкту Академии управления МВД полковнику полиции Рафаэлю Карагезяну и полковнику МВД в отставке Александру Карасеву Следственный комитет России (СКР) инкриминирует убийство, совершенное группой лиц из корыстных побуждений (п. «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Преступление, в совершении которого обвиняют обоих фигурантов, было совершено в Омске 31 октября 2009 года. В тот день в одном из местных гаражно-строительных кооперативов было обнаружено тело гендиректора «Торгового дома ЖБК» Сергея Вострякова. Как вскоре было установлено, бизнесмен, который собирался запустить в регионе крупное производство по выпуску облицовочного кирпича, был избит и затем задушен.

Возбужденное сразу после убийства уголовное дело неоднократно приостанавливалось в связи «с неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого». У следствия, по сути, не было серьезных зацепок, лишь в окружении погибшего рассказывали, что в день убийства у него была назначена какая-то деловая встреча. Последний раз СКР возобновил расследование в феврале 2022 года. Это было сделано после того, как следствию дал показания криминальный авторитет Олег Спиридонов. Сам он был осужден на 16 лет колонии строгого режима за убийство омского предпринимателя Юрия Супруна и организацию поджога местного кафе «Золотая скала». Во время пожара погибли четыре человека, ночевавшие в здании.

Согласно показаниям Олега Спиридонова, 31 октября 2009 года предприниматель Востряков поехал к местному ресторану на встречу с действующими на тот момент милиционерами Карасевым и Карагезяном. Они якобы были должны бизнесмену около $200 тыс. и не хотели их возвращать.

Переговорив возле ресторана, все трое на джипе Рафаэля Карагезяна отправились к гаражам, где, как рассказал свидетель, оперативники напали на бизнесмена, повалили его на землю, избили руками и ногами, после чего Рафаэль Карагезян заблокировал ноги предпринимателя, а его напарник задушил жертву.

Олег Спиридонов также сообщил, что ему известны подробности преступления, поскольку по просьбе бизнесмена он также приехал на эту встречу, однако, увидев, что одной из сторон в переговорах являются оперативники, решил не выходить из своей машины и наблюдал за происходящим, не вмешиваясь в конфликт. После этого в материалах расследования появились показания еще двух засекреченных свидетелей, якобы находившихся в машине с Олегом Спиридоновым и подтвердивших его слова.

После возобновления дела его в свое производство приняли в центральном аппарате СКР. Фигурантов задержали в марте 2024 года, экс-сыщикам предъявили обвинения, а Басманный суд столицы избрал им меру пресечения в виде заключения под стражу. Арест с тех пор не раз продлевался.

Сами полковники причастность к преступлению категорически отвергают. Офицеры Карасев и Карагезян по очереди руководили управлением по борьбе с экономическими преступлениями УМВД по Омской области — второй был заместителем у первого, а затем сменил его на этом посту.

Защита сразу после задержания обвиняемых утверждала, что оперативники Карагезян и Карасев в свое время задерживали Олега Спиридонова и тот пообещал им отомстить.

Осенью прошлого года уголовное дело для утверждения обвинительного заключения было направлено первому заместителю генпрокурора РФ Анатолию Разинкину, однако он вернул материалы для проведения дополнительного расследования. Следствие обжаловало это решение, но оно на днях было оставлено в силе. Теперь по делу предстоят новые следственные действия, в частности две очные ставки, допрос свидетеля и следственный эксперимент. Тем временем фигурантам в очередной раз продлили срок ареста.

«Генеральная прокуратура приняла решение вернуть на дополнительное расследование уголовное дело в отношении моего подзащитного Карагезяна, а также Карасева после детального изучения материалов дела и рассмотрения поданной мною жалобы, в которой я указал на ряд недостатков предварительно следствия,— рассказал “Ъ” адвокат Сергей Пузин.— Прежде всего, возникли вопросы к достоверности показаний отдельных свидетелей, некоторые из которых имеют личную заинтересованность или ранее предоставляли ложные сведения. Кроме того, следствием не были полноценно исследованы иные версии, включая конфликты, связанные с коммерческой деятельностью самого потерпевшего». Также адвокат добавил, что его подзащитный рассчитывает на прекращение уголовного преследования в связи с отсутствием в его действиях состава преступления.

Ефим Брянцев