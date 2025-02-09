Число сделок по покупке вагонов в лизинг упало до минимума в конце 2024 года

В четвертом квартале 2024 года на рынке было минимальное количество сделок по покупке вагонов в лизинг, рассказала в интервью «Ъ» управляющий директор по лизингу подвижного состава «ВТБ Лизинг» Оксана Ивановская. По ее словам, по сути, в эти месяцы реализовывались старые договоренности или сделки с теми, у кого на пороге списание парка. Вплоть до июля прошлого года многие были готовы забирать вагоны по максимальным ценам, а с сентября началось «переосмысление», дополнительный эффект оказали ужесточение денежно-кредитной политики и ограничение ликвидности, рассказала госпожа Ивановская.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По словам Оксаны Ивановской, «ВТБ Лизинг» в 2024 году реализовал в железнодорожном сегменте новые сделки на 91 млрд руб. после рекордного показателя в 97 млрд руб. годом ранее. Как отметила топ-менеджер, снижение в годовом сравнении в текущих условиях оказалось незначительным.

Так, рассказала она, весь рынок «в железке» за девять месяцев 2024 года показал объем нового бизнеса в 487 млрд руб., из которых 208 млрд руб.— крупная сделка одного участника рынка для государственного инфраструктурного проекта. «Если ее не учитывать, рыночные сделки в сегменте — 279 млрд руб. нового бизнеса, что на 10% меньше, чем показатели 2023 года целиком»,— указывает госпожа Ивановская.

Подробнее читайте в интервью Оксаны Ивановской, которое выйдет на сайте и в газете «Ъ» позднее.