Власти Новой Зеландии упрощают условия программы «золотых виз», когда иностранцы могут получить вид на жительство в обмен на инвестиции в экономику страны. Об этом сообщает Bloomberg.

С 1 апреля кандидатам на «золотую визу» не придется сдавать тест на знание английского языка. Кроме того, число категорий по объемам инвестиций сокращено до двух, а варианты инвестиций расширены. Первая категория предусматривает прямые инвестиции или вложение в управляемые фонды не менее 5 млн новозеландских долларов ($2,8 млн). При этом инвестор должен провести в Новой Зеландии всего 21 день. Вторая категория требует инвестиций не менее $5,7 млн в облигации, акции, жилищное строительство, коммерческую или производственную недвижимость. Инвестор должен провести в стране хотя бы 105 дней. Срок может быть сокращен, если участник программы инвестирует больше минимальной суммы.

Программа «золотых виз» в Новой Зеландии была очень популярна и приносила стране в среднем $570 млн в год. Однако в 2022 году ее требования были ужесточены, и с того времени власти одобрили лишь 43 заявки на участие в программе.

В то время как Новая Зеландия облегчает получение «золотых виз», многие страны либо сворачивают аналогичные программы, либо ужесточают их условия. В Испании программа перестанет действовать с 3 апреля этого года. В числе тех, кто ранее ужесточил условия или закрыл программу,— Великобритания, Ирландия, Нидерланды, Греция, Португалия и Мальта.

Как изменилось получение «золотой визы» Венгрии — в материале «Ъ Review».

Алена Миклашевская