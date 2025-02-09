Руководитель «Уралпромлеса» получит землю в Воткинске для цеха модульных зданий
ООО «Нанопром» получит земельный участок в Воткинске в аренду без проведения торгов для строительства цеха по производству модульных зданий, следует из распоряжения главы Удмуртии. Документ опубликован на сайте правительства республики.
Фото: НСПД
Площадь земельного участка достигает почти 7,4 тыс. кв. м. Вид разрешенного использования — производственная деятельность. Земля расположена в районе Нефтяник, возле Объездной Воткинска. По данным Национальной системы пространственных данных, кадастровая стоимость участка составляет 3 млн руб.
По данным Rusprofile, директором и учредителем ООО «Нанопром» является Айдар Нуруллин. Он же руководит торговым домом «Уралпромлес» (ООО «ТД "УПЛ"»), прибыль которого в 2023 году составила 42 млн руб. при выручке 149 млн. Оба предприятия были зарегистрированы в 2015 году, одноименное ООО «Уралпромлес» — в 2007-м. Все организации находятся на территории Удмуртии.
По совокупности видов деятельности, организации занимаются распиловкой и строганием древесины, а также производством строительных конструкций и столярных изделий. По данным с сайта «Уралпромлеса», компания занимается возведением жилых и промышленных объектов в Удмуртии, Татарстане и Пермском крае.