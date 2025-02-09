Руководитель «Уралпромлеса» получит землю в Воткинске для цеха модульных зданий

ООО «Нанопром» получит земельный участок в Воткинске в аренду без проведения торгов для строительства цеха по производству модульных зданий, следует из распоряжения главы Удмуртии. Документ опубликован на сайте правительства республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: НСПД Фото: НСПД

Площадь земельного участка достигает почти 7,4 тыс. кв. м. Вид разрешенного использования — производственная деятельность. Земля расположена в районе Нефтяник, возле Объездной Воткинска. По данным Национальной системы пространственных данных, кадастровая стоимость участка составляет 3 млн руб.

По данным Rusprofile, директором и учредителем ООО «Нанопром» является Айдар Нуруллин. Он же руководит торговым домом «Уралпромлес» (ООО «ТД "УПЛ"»), прибыль которого в 2023 году составила 42 млн руб. при выручке 149 млн. Оба предприятия были зарегистрированы в 2015 году, одноименное ООО «Уралпромлес» — в 2007-м. Все организации находятся на территории Удмуртии.

По совокупности видов деятельности, организации занимаются распиловкой и строганием древесины, а также производством строительных конструкций и столярных изделий. По данным с сайта «Уралпромлеса», компания занимается возведением жилых и промышленных объектов в Удмуртии, Татарстане и Пермском крае.