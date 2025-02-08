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Сотрудники ГИБДД задержали 16-летнего водителя ВАЗ в Тюменской области

Работники Госавтоинспекции остановили 16-летнего школьника за рулем ВАЗ-2101 в поселке Винзили, сообщили в пресс-службе ГИБДД по Тюменской области. Отмечается, что родители подростка не знали о наличии автомобиля у сына. По словам школьника, он купил ВАЗ-2101 для обучения навыкам управлениям машиной.

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Фото: Telegram-канал ГИБДД по Тюменской области

Фото: Telegram-канал ГИБДД по Тюменской области

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Фото: Telegram-канал ГИБДД по Тюменской области

Фото: Telegram-канал ГИБДД по Тюменской области

«Машина эвакуирована, парень привлечен к административной ответственности за езду без водительского удостоверения»,— добавили в ГИБДД.

Ранее, в январе, в поселке Винзили 14-летний водитель ВАЗ-2108 устроил ДТП со школьным автобусом. Подросток не пропустил школьный автобус, в котором находились 10 детей. По словам родителей сына, они не знали о его покупке автомобиля за 80 тыс. руб.

Василий Алексеев

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