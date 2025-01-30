Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Тюменской области 14-летний водитель устроил ДТП со школьным автобусом

В поселке Винзили (Тюменская область) 14-летний водитель без прав устроил ДТП со школьным автобусом, сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

14-летний водитель без прав на ВАЗ-2108 врезался в школьный автобус в поселке Винзили Тюменской области.

14-летний водитель без прав на ВАЗ-2108 врезался в школьный автобус в поселке Винзили Тюменской области.

Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

14-летний водитель без прав на ВАЗ-2108 врезался в школьный автобус в поселке Винзили Тюменской области.

Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Авария произошла на перекрестке улицы Октябрьской и переулка Кировского. Подросток, управляя автомобилем ВАЗ-2108, не пропустил школьный автобус, в котором находились 10 детей. По словам родителей подростка, они не знали о покупке сыном автомобиля за 80 тыс. руб.

Пострадавших в ДТП нет, все дети были пристегнуты ремнями безопасности. Автобусом управлял 59-летний водитель. Автомобиль ВАЗ помещен на спецстоянку.

«В 2024 году автоинспекторы задержали в регионе 1335 водителей-подростков без водительских удостоверений, каждый пятый из них — в возрасте от 10 до 15 лет», — отметил начальник управления Госавтоинспекции по Тюменской области Андрей Миллер.

Полина Щуцкая

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...