В Тюменской области 14-летний водитель устроил ДТП со школьным автобусом

В поселке Винзили (Тюменская область) 14-летний водитель без прав устроил ДТП со школьным автобусом, сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран 14-летний водитель без прав на ВАЗ-2108 врезался в школьный автобус в поселке Винзили Тюменской области.

Фото: Госавтоинспекция Тюменской области 14-летний водитель без прав на ВАЗ-2108 врезался в школьный автобус в поселке Винзили Тюменской области.

Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Авария произошла на перекрестке улицы Октябрьской и переулка Кировского. Подросток, управляя автомобилем ВАЗ-2108, не пропустил школьный автобус, в котором находились 10 детей. По словам родителей подростка, они не знали о покупке сыном автомобиля за 80 тыс. руб.

Пострадавших в ДТП нет, все дети были пристегнуты ремнями безопасности. Автобусом управлял 59-летний водитель. Автомобиль ВАЗ помещен на спецстоянку.

«В 2024 году автоинспекторы задержали в регионе 1335 водителей-подростков без водительских удостоверений, каждый пятый из них — в возрасте от 10 до 15 лет», — отметил начальник управления Госавтоинспекции по Тюменской области Андрей Миллер.

Полина Щуцкая