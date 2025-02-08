Краснодарский край атаковали беспилотники, повреждены пять жилых домов

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что беспилотники пытались атаковать гражданские объекты на Кубани. В Славянском районе повреждены пять жилых домов.

«Целью были гражданские объекты в Славянском районе. К сожалению, при падении обломков БПЛА в пяти домах есть повреждения кровли, разбиты окна»,— написал Вениамин Кондратьев в Telegram-канале.

Пострадавших, по предварительной информации, нет. На месте работают специальные службы. «Важно помочь жителям оперативно восстановить свое имущество»,— добавил губернатор.

Ранее об атаке беспилотников сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь. В Ростове-на-Дону повреждены 14 жилых домов. В Чертковском районе региона также повреждены административно-бытовые здания предприятия.