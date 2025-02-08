Северная Корея заявила, что ее ядерное оружие не будет «предметом торга»

Центральное телеграфное агентство Северной Кореи (ЦТАК) опубликовало заявление с критикой НАТО и Евросоюза. В нем говорится, что ядерное оружие КНДР никогда не будет «предметом торга» и предназначено для боевого применения.

«Наше ядерное оружие — это не "реклама", призванная добиться чьего-либо "признания", и уж тем более не "предмет торга", который можно обменять на несколько пенсов. Ядерные силы нашей страны предназначены для постоянного боевого применения»,— говорится в заявлении.

В публикации также упоминаются военные учения, которые проходили при участии США вблизи Корейского полуострова. Северная Корея также обвинила западные страны в конфликтах на Ближнем Востоке и Украине. «Все факты свидетельствуют, что НАТО и ЕС, называя себя "апостолами мира", несут чушь и не имеют никакого отношения к "безопасности" в мире»,— указано в заявлении.

Ранее президент США Дональд Трамп провел переговоры с премьер-министром Японии Сигэру Исибой. В совместном заявлении они назвали укрепление сотрудничества между Вашингтоном и Токио в области безопасности основой для обеспечения мира и стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе.