«Человек будущего», Линда, Тото и «Сент-Экзюпери»

На этой неделе в Уфе выступят Артем Тото, Линда и Vspak. В театрах представят трагикомедию «Папа», комедию «Боинг-Боинг» и драму «Я — кулак. Я Анна». В кинозалах продемонстрируют фильмы «Сент-Экзюпери», «Дети леса» и «Ловцы забытых голосов».

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Фото: Антон Белицкий, Коммерсантъ Линда

Фото: Антон Белицкий, Коммерсантъ

Концерты

9 февраля в MusicHall27 с сольным концертом выступит Артем Тото.

Тото — один из ярких представителей хип-хоп рэгги, виртуозно накладывающий дворовую реальность на качающий дикий ямайский бит.

12 февраля в Городском дворце культуры танцующий симфонический Concord Orchestra представит программу «Симфонические рок-хиты "Человек будущего"». Зрители услышат лучшие композиции легендарных мировых рок-групп: Metallica, Linkin Park, Nightwish, Muse, Queen, Evanescence, Depeche Mode, A-ha, Europe, The Rasmus, U2, Imagine Dragons и других. Шоу сопровождают световые эффекты и видеоинсталляции.

В Максимилианс 12 февраля в рамках гастрольного тура выступит Линда, одна из самых загадочных и необычных певиц российской эстрады, исполняющая электронную, этническую и рок-музыку.

Спектакли

9 февраля в Молодежном театре имени Мустая Карима — драма «Я — кулак. Я Анна». Анна — глухая девочка 12 лет. Она разговаривает на языке жестов с дверями, потому что они для нее так же закрыты, как и люди. Мечтает перекрасить почтовый ящик в яркий цвет, когда умрут мама и бабушка. Ей нравится яблочная карамель. Не нравится Анне ее инклюзивный класс, стоять в красном углу по настоянию бабушки и молить Иисуса о «нормальных» ушах, а еще уходить из дома, пока мама пытается забеременеть второй раз «не инвалидом».

В воскресенье в Городском дворце культуры театральное агентство Entracte представит трагикомедию «Папа» по пьесе Флориана Зеллера. В главной роли — Сергей Маковецкий. «Папа» — реалистичная семейная история, которая с самого начала держит зрителей в эмоциональном напряжении. Это удивительная смесь драмы и комедии с элементами мистики. Сергей Маковецкий и Мария Рыщенкова рассказывают историю отца и дочери, пытающихся осознать изменения, происходящие с человеком, который начинает стремительно терять контроль над своим разумом.

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Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Сергей Маковецкий

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

14 февраля в Городском дворце культуры — комедия «Боинг-Боинг» в постановке Московского театра комедии. У французского архитектора Бернара несколько невест, и все они стюардессы. Каждая уверена, что она единственная. На самом деле Бернар знает расписание полетов, поэтому ему удается вести с каждой невестой отдельную жизнь в своем доме. Но однажды расписание внезапно меняется в последний момент — и все три невесты одновременно оказываются у него дома. В ролях: Ася Калинина, Тимур Еремеев, Александр Якин, Валерия Федорович, Мария Фурсенко и другие.

Кино

В кинотеатрах начался премьерный показ ленты «Сент-Экзюпери». 1930 год. Антуан де Сент-Экзюпери, пилот французской авиапочты в Аргентине, вместе с лучшим другом и коллегой Анри Гийоме решает проложить более короткий маршрут через горы. Когда Гийоме пропадает в Андах, Сент-Экзюпери отправляется в рискованный ночной полет по спасению своего товарища. В ролях: Лорен Барито, Дайан Крюгер, Бенуа Мажимель, Изел, Луи Гаррель и другие.

На этой неделе зрители могут посмотреть семейное фэнтези «Дети леса». На первый взгляд, Караг — обычный подросток, но в его глазах скрывается удивительная тайна. Он — оборотень, наполовину человек, наполовину пума. Однажды он попадает в загадочную школу «Кристалл», где учатся подростки, умеющие превращаться в зверей. Карагу предстоит не только обрести новых друзей, но и пройти опасные испытания, узнав свое истинное предназначение. В ролях: Оливер Мазуччи, Мартина Гедек, Ахмед Абдель-Салам, Ойген Баудер, Johannes Degen и другие.

В трех кинотеатрах Уфы можно посмотреть аниме «Ловцы забытых голосов». Фильм рассказывает о девушке по имени Асуна, коротающей дни за прослушиванием таинственной музыки, исходящей из кристалла, доставшегося ей в память об отце. Девушка решает отправиться в путешествие, чтобы встретить друга, которого она давно не видела.

Творческие вечера

В «Артерии» 10 февраля состоится творческая встреча с писателем Алексеем Ивановым. Господин Иванов — автор книг «Сердце пармы», «Золото бунта», «Географ глобус пропил» и других.

13 февраля — кинолекторий с Андреем Королевым. Участников ожидает просмотр и обсуждение фильма «Реконструкция» Кристофера Боэ, 14 февраля — просмотр фильма «До встречи с тобой» и разбор его с психоаналитиком.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Писатель Алексей Иванов

Фото: Михаил Богородский, Коммерсантъ Писатель Алексей Иванов

Фото: Михаил Богородский, Коммерсантъ

Встреча спидкуберов, где ждут всех умеющих собирать головоломки Рубика.