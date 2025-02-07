Минюст объявил журналиста Валерия Панюшкина иностранным агентом

Министерство юстиции России вечером сегодня, 7 февраля, внесло в реестр иностранных агентов журналистов Валерия Панюшкина, Анастасию Голубеву и Светлану Осипову, а также проект «Зона солидарности». В реестр иноагентов также вошли политтехнолог Михаил Шейтельман, политик Анастасия Шевченко и политолог Ирина Бусыгина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Валерий Панюшкин (признан иностранным агентом) Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев Анастасия Голубева (признана иностранным агентом) Фото: страница Анастасии Голубевой (признана иноагентом) в VK Следующая фотография 1 / 2 Валерий Панюшкин (признан иностранным агентом) Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев Анастасия Голубева (признана иностранным агентом) Фото: страница Анастасии Голубевой (признана иноагентом) в VK

Согласно сообщению Минюста, внесенные в реестр распространяли ложную информацию о решениях российских властей, формировали негативный образ российской армии, выступали против военной операции на Украине, сотрудничали с нежелательными организациями и принимали участие в создании материалов иностранных агентов.

Валерий Панюшкин (иноагент) в разные годы работал в «Ъ», «Ведомостях», журналах «Сноб», GQ, Esquire, «Афиша», «Большой город». Анастасия Голубева (иноагент) — корреспондент «Русской службы BBC», Светлана Осипова (иноагент) — журналистка «Радио Свобода» (признано иноагентом и нежелательным в РФ). Михаил Шейтельман (иноагент) — политтехнолог и политолог, ведет канал на YouTube (569 тыс. подписчиков), где высказывается против боевых действий на Украине. Анастасия Шевченко (иноагент) — журналистка, бывшая активистка ликвидированной «Открытой России» (связана с британской Open Russia Civic Movement, которая признана нежелательной). Ирина Бусыгина (иноагент) — профессор НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге, научный сотрудник Центра российских и евразийских исследований Дэвиса при Гарвардском университете.

«Зона солидарности» (иноагент) — правозащитный проект, оказывающий поддержку осужденным за «антивоенные действия», говорится в Telegram-канале организации.

Полина Мотызлевская