«Фиорентина» обыграла «Интер» в матче чемпионата Италии по футболу

«Фиорентина» обыграла «Интер» в матче 14-го тура чемпионата Италии по футболу. Игра прошла во Флоренции и закончилась со счетом 3:0. Голы забили Лука Раньери (60), Мойзе Кин (68, 89).

Матч стартовал 1 декабря, но его пришлось прервать в первом тайме из-за остановки сердца у футболиста «Фиорентины» Эдоардо Бове. Он перенес операцию по установке дефибриллятора. Игру перенесли на 6 февраля, она была возобновлена с 16-й минуты.

Для «Фиорентины» это третья победу по счету. Команда набрала 42 баллов и расположилась на четвертом месте в таблице Серии А. «Интер» с 51 очками занимает второе место.

10 февраля команды снова сыграют в рамках 24-го тура, матч состоится в Милане.