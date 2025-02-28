Будущее медтехники в России: как здравоохранение адаптируется к новым реалиям рынка

Российский рынок медтехники продолжает расти, несмотря на сложности с ввозом оборудования из-за рубежа. Гендиректор компании MST.Group («Медицинские системы и технологии») Константин Зотов рассказывает о том, что выступает драйвером спроса на аппаратуру, какие меры поддержки сейчас востребованы у отрасли и возможно ли создать в РФ действительно инновационные решения в этой сфере.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Константин Зотов, гендиректор компании MST.Group («Медицинские системы и технологии»)

Фото: ООО «МСТ» Константин Зотов, гендиректор компании MST.Group («Медицинские системы и технологии»)

Фото: ООО «МСТ»

— Расскажите, пожалуйста, как сейчас выглядит рынок медицинской техники в России. Как он изменился после 2022 года? Производители из каких стран на нем доминируют?

— По итогам 2024 года мы видим рост числа российских производителей, это происходит по двум причинам. Первая — это развитие собственных производств с нуля. По этому пути пошло достаточно много российских компаний. Вторая — партнерства с локализацией импортных производств, в основном из Китая. Именно эта страна является сейчас одним из возможных и эффективных партнеров для нашей страны в нынешних условиях.

Западные бренды медицинского оборудования, впрочем, по-прежнему занимают значительную долю на российском рынке, однако импорт их продукции серьезно осложняют различные обстоятельства.

О компании Группа компаний МСТ («Медицинские системы и технологии») — интегратор комплексных медицинских решений на рынках России и СНГ, официальный дистрибутор высококачественного медицинского и косметологического оборудования мировых брендов.

— Есть ли сейчас в РФ детальная статистика по этой отрасли?

— Основным источником данных является таможенная статистика, но она в силу различных причин сейчас закрыта и пользоваться ей можно только с рядом оговорок.

Также есть отчетность, которую готовят консалтинговые компании, и если опираться на их оценки, то рынок медтехники в России растет примерно на 10% в год. Правда, необходимо учитывать инфляционную составляющую. В валюте рынок 2024 года, скорее всего, равен по объему рынку 2023 года. Если же говорить именно о сегменте отечественных производителей, то он увеличивается на 20% ежегодно последние несколько лет, и это хорошие темпы роста.

— Кто формирует спрос на российском рынке медицинской техники — частные клиники или государственные больницы? Какой из этих сегментов предположительно сделает основной вклад в спрос в будущем?

— Я бы ответил на этот вопрос так: по-прежнему основной вклад в спрос на медтехнику создают государственные структуры. Но если раньше это были федеральные программы именно по замене всех видов оборудования, то теперь закупки в большей степени обусловлены запуском программ по созданию условий для диагностики и лечения конкретных нозологий. Опять же сейчас государство активно инвестирует средства в переоборудование медицинских учреждений в новых регионах нашей страны. Там в силу различных причин парк медтехники не обновлялся много лет и сейчас есть потребность в массированных закупках.

Кроме того, растет активность различных ведомств, которые инвестируют в создание собственных, подшефных больниц и клиник. Это, например, и Академия наук, и Федеральное медико-биологическое агентство.

При этом надо отметить, что сейчас благодаря определенным законодательным изменениям в системе госзакупок в государственных российских больницах и клиниках в основном закупается оборудование уже только российского производства. Преференции также затрагивают производителей из Белоруссии и Казахстана.

— А там есть значимые игроки этого рынка?

— Да. Например, в Казахстане было модернизировано производство, оставшееся еще с советских времен. Белоруссия, напротив, за постсоветский период сумела открыть новые мощности: несколько лет назад у них стартовала масштабная программа развития этой отрасли. Появился, например, кластер в городе Барановичи, где делают различное оборудование вполне приличного качества.

— А как ведут себя частные игроки?

— Если раньше мы жили в формате «подъездной медицины», где через дом были расположены дешевые локальные клиники и медицинские кабинеты, то сейчас, поскольку зарплаты врачей растут, требования к ним со стороны клиентов также увеличиваются, на рынке происходит очень много сделок по слиянию и поглощению. Поэтому идет процесс масштабирования федеральных сетей, их концентрации. Это, соответственно, позволяет аккумулировать внутри одного бизнеса больше ресурсов и инвестировать их в повышение качества медицинской помощи.

Помимо них, драйвером спроса также выступают кластеры частной санаторной помощи — и это капиталоемкий сегмент рынка. Например, в Сочи сейчас открылся пятизвездный санаторий «Лучана». У таких бизнесов также есть запрос на медицинскую аппаратуру для реабилитации. Она тоже может быть сложной и дорогой.

Наконец, немаловажную роль начинают играть квазигосударственные предприятия — «Газпром», Сбер Медицина, ОАО РЖД. Все они сейчас также активно развиваются и инвестируют в оборудование своих поликлиник.

— С 2022 года импорт в РФ зарубежной медицинской техники становится все более сложным. Как ситуация выглядит сейчас?

— Согласно указу Байдена, медицинская техника исключена из перечня санкционных товаров. Однако часть компаний добровольно перестала сотрудничать с Россией — в основном это небольшие компании из Северной Америки, скандинавских стран. Выжидательную позицию заняли и производители из Индии — они ранее локализовали производство различных видов оборудования, как и Китай.

Опять же расходные материалы, запчасти и так далее — все это попадает в каталоги изделий, запрещенных к ввозу в РФ из стран западного мира. То есть основная проблема сейчас — это обеспечение уже приобретенной техники необходимыми материалами для ее обслуживания.

Вторая проблема — это оплата поставок. Очень немногие банки готовы работать с рублевыми счетами, потому что они опасаются вторичных санкций. Соответственно, все трансакции усложняются, растет их стоимость и в конечном итоге цена продукции, которую можно привезти в РФ.

— Одна из важных составляющих сложной медицинской аппаратуры — это софт. Могут ли его производить в России?

— Софт — это очень дорогая технология, даже если исходить из того, что зарплаты специалистов в РФ не такие высокие. Следовательно, чтобы создать новый софт, необходим большой рынок сбыта, а в России его нет в силу численности населения. Выходов на зарубежные рынки, где могли бы быть заинтересованы в нашей продукции, у нас также пока нет. Поэтому на рынке специализированного медицинского софта мы не создаем никаких новинок. У нас есть специалисты, которые занимаются ИИ в медицине, телемедицинским оборудованием, но это не инновационные разработки.

— Нужна ли российским производителям поддержка государства? Если да, то в какой форме?

— Меры поддержки сейчас носят скорее локальный характер: есть отдельные кластеры, где их предоставляют производителям. Это могут быть и льготные ставки на аренду, и освобождение от части налогов, и налаживание их взаимодействия с вузами. На федеральном уровне основная форма поддержки — это доступ к госзакупкам. Есть еще отдельные инициативы, например по компенсации части стоимости оборудования для производства и так далее.

В то же время отрасли необходима поддержка. Если мы все больше и больше отдаляемся от глобального рынка, теряем с ним связь, то нам нужно устойчивое импортозамещение.

— Что было бы нужно в первую очередь?

— Кадры. Нам нужно переоснащать вузы, которые выпускают инженерные специальности — они обучаются на старом оборудовании. Соответственно, те специалисты, которые оттуда выходят, не ориентируются в современных технологиях, и их приходится дообучать уже на рабочем месте.

Также у отрасли есть запрос на новые меры поддержки, например в виде офсетных контрактов, при заключении которых с бизнесом государство гарантирует ему определенный объем закупки на несколько следующих лет. Офсетные контракты — инструмент, который хорошо показал себя в развитии фармацевтики. Но чтобы он работал в индустрии медтехники, необходимо объединять закупку для нескольких регионов, может быть, для федеральных округов. А это, в свою очередь, предполагает большую аналитическую работу, которую пока никто не ведет.

Также нужно было бы упросить процедуру регистрации в РФ новых продуктов. Пока она остается сложной и дорогой, и это продолжает тормозить появление инновационных решений для пациентов. На регистрацию одного вида медоборудования может уйти до двух лет, а ведь нужно еще заложить время на его ввоз. Поэтому с момента выхода какого-либо нового аппарата на западные рынки до его появления в РФ может пройти около трех лет.

Интервью взяла Анастасия Мануйлова