У бизнеса финской Tikkurila в Санкт-Петербурге сменился владелец

Владельцем петербургского ООО «Тиккурила» с 5 февраля стало московское АО «Смартбизнесгрупп», следует из данных ЕГРЮЛ. Это ООО является юрлицом российского бизнеса финского производителя лакокрасочных изделий Tikkurila. До этого компания принадлежала финской Tikkurila Oyj.

АО «Смартбизнесгрупп» было зарегистрировано 26 сентября 2024 года. Его основной вид деятельности — производство изделий из бетона для использования в строительстве. Уставный капитал — 100 тыс. руб., информация об акционерах не раскрывается, пишет РБК.

С того же дня в ООО «Тиккурила» сменился гендиректор — этот пост занял Александр Суднев. По данным СПАРК, он с октября 2023 года возглавляет АО «Исткульт Можайск», производителя автоклавного бетона, ранее принадлежавшего немецкой Xella Group. ТАСС в октябре 2023 года сообщал, что «Исткульт Можайск» вошел в состав российского холдинга «АлфиГрупп». Господина Суднева ТАСС тогда назвал директором по маркетингу «АлфиГрупп». АО «Смартбизнесгрупп», по данным СПАРК, зарегистрировано по одному адресу с АО «АлфиТрейдинг» и подразделением «Исткульт Можайск».

Tikkurila работала в России с 1993 года. Ей принадлежат два лакокрасочных завода в Санкт-Петербурге, а также логистические центры в Новосибирске, Мытищах и Копейске (Челябинская область).

После начала военных действий на Украине американская корпорация PPG, владеющая Tikkurila, объявила о сокращении работы в РФ, отметив, что рассматривает продажу бизнеса и контролируемый уход с рынка. В 2023 году другие дочерние структуры PPG в России — ООО «ППГ Индастриз», ООО «ППГ Индастриз Липецк» и ООО «Ревокот Мастики» — были проданы и вошли в состав ГК «Литум», производителя промышленных ЛКМ.

В отчете за 2024 год PPG сообщила, что оставшиеся в России операции классифицированы как предназначенные для продажи. В связи с этим PPG учла $146 млн от обесценивания активов.

Подробности — в материале «Ъ» «Tikkurila готовит красочный выход».