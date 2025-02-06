«Можно сделать конфетку»

Вчера глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев провел третью пресс-конференцию с момента вступления в должность. За три года работы сити-менеджер пришел к выводу, что закупка автобусов не решит проблему общественного транспорта, зато убедился в необходимости строительства крематория. Также глава поделился опасениями за уфимскую набережную, высказался о жилой застройке и раскрыл критерии подбора кадров, а журналисты не преминули спросить о доходах и амбициях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ратмир Мавлиев поговорил с журналистами о городском транспорте, строительстве и своей зарплате

Фото: Идэль Гумеров, Коммерсантъ Ратмир Мавлиев поговорил с журналистами о городском транспорте, строительстве и своей зарплате

Фото: Идэль Гумеров, Коммерсантъ

В мэрии Уфы вчера прошла двухчасовая пресс-конференция главы администрации Ратмира Мавлиева. Первые 45 минут были посвящены результатам работы в 2024 году и ближайшим приоритетам. Подводя итоги, чиновник затронул тему вырубки деревьев. По его словам, за прошлый год городские службы снесли 264 американских клена, ясеня и тополя, а взамен высадили 382 липы. При этом господин Мавлиев заверил, что качество посадочного материала — «на уровне Москвы».

В 2024 году, заявил Ратмир Мавлиев, в Уфе были реконструированы 24 объекта культурного наследия (ОКН), а в марте для собственников исторических зданий будет объявлен грант «Уфимское наследие» на общую сумму 200 млн руб. Также в этом году начнется реставрация восьми ОКН на улице Октябрьской революции.

Будущее общественного транспорта мэр связывает с троллейбусами и трамваями. По его словам, город за два года приобрел 25 троллейбусов типа «Горожанин» и получил из столицы страны 20 трамваев Pesa. К сентябрю парк трамваев, поставленных из Москвы, должен составить 69 единиц, пообещал глава администрации.

Кроме покупки техники, чиновник рассказал об анонсированной ранее реконструкции трамвайных путей. Стоимость обновления рельсов в южной части Уфы господин Мавлиев оценивает в 2 млрд руб. Проект и смета реконструкции путей на севере Уфы должны быть готовы к концу 2025 года, рассказал сити-менеджер.

Вместе с тем Ратмир Мавлиев уверен, что для улучшения транспортной ситуации «нет одного решения», а закупка автобусов, считает он, не способна коренным образом решить проблему.

Описывая ситуацию с инвестициями, глава администрации рассказал, что в декабре 2024 года на месте фанерного комбината в микрорайоне Нижегородка открылся индустриальный парк «Техноквадрат» с 20 тыс. кв. м помещений для бизнеса. Инвестиции в проект составили около 1 млрд руб., отметил сити-менеджер.

Как и три года назад на пресс-конференции прозвучала тема крематория. Для реализации проекта мэрия подаст заявку в Республиканскую адресную инвестиционную компанию, а в случае отказа крематорий будет строиться за счет города, ответил господин Мавлиев на вопрос корреспондента UTV Ализе Шариповой.

Журналисты подняли тему жилой застройки. «Я убежден, что Уфа должна строиться»,— ответил сити-менеджер на вопрос главного редактора уфимской редакции «Российской газеты» Альфреда Аглетдинова о строительстве жилого комплекса возле озера Кашкадан. По мнению чиновника, жилая застройка не приведет к увеличению пробок из-за большой внутригородской миграции. В то же время власти, по словам Ратмира Мавлиева, продолжают борьбу с девелоперами за территорию стадиона имени Салавата Юлаева за театром «Нур».

Также обсуждались проблемы ЖКХ. По словам главы администрации, управляющие компании и коммунальные предприятия Уфы укомплектованы рабочими на 30-70%. Причиной кадрового дефицита он назвал зависимость доходов таких организаций от тарифов и рост зарплат в других сферах.

Журналист газеты «Комсомольская правда — Уфа» Тимур Авзалов спросил, почему на набережную возле монумента Дружбы не идет бизнес. Ратмир Мавлиев связал проблему с низким трафиком из-за строительства моста в створе улицы Воровского и отдаленности от жилых кварталов. Тем не менее, по его словам, инвесторы заинтересованы разместить там рестораны, физкультурно-оздоровительный комплекс и термы.

Однако больше господина Мавлиева, по собственному признанию, беспокоит состояние набережной в Сипайлово, находящейся, по его мнению, «в плачевном состоянии», хотя и имеющей «огромный, красивый потенциал»: «Там можно сделать конфетку».

Комментируя вопрос корреспондента издания «Пруфы» Рамиля Рахматова о назначении заместителем руководителя Управления по культуре и искусству Динара Салимова, по данным издания, ранее не имевшего опыта работы в культурной сфере, господин Мавлиев назвал этого чиновника «абсолютно компетентным человеком», уточнив, что Динар Салимов отвечает в управлении не за культуру, а за экономику и хозяйственную деятельность. В то же время сити-менеджер признался, что переживает за кадровые ошибки, которые, по его заверению, у него тоже случаются.

На вопрос журналиста Ufa1 Андрея Бирюкова об амбициях, связанных с постом главы республики, Ратмир Мавлиев ответил пословицей: «Плох тот солдат, который не хочет стать генералом», добавив, что подчиненные не должны создавать проблем руководителю. Более конкретным получился ответ на вопрос о доходах на посту главы администрации: «В среднем заработная плата у меня где-то порядка 250 тыс. со всеми начислениями выходит».

Идэль Гумеров