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Глава СК поручил возбудить дело после нападения собак на детей в Зеленодольске

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя СУ СК России по Татарстану Марселю Дулкарнаеву возбудить уголовное дело по информации о нападении стаи бездомных собак на несовершеннолетних школьников в Зеленодольске, сообщает информационный центр СК России.

Глава СК поручил возбудить дело после нападения собак на детей в Зеленодольске

Глава СК поручил возбудить дело после нападения собак на детей в Зеленодольске

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Глава СК поручил возбудить дело после нападения собак на детей в Зеленодольске

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

По данным ведомства, в феврале в Зеленодольске на двух школьников набросилась стая бродячих собак, напугав их. Проходящие мимо люди отпугнули собак и оказали помощь детям.

Татарстанский отдел СК России организовал процессуальную проверку. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Артём Дергунов

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