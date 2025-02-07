Глава СК России Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя СУ СК России по Татарстану Марселю Дулкарнаеву возбудить уголовное дело по информации о нападении стаи бездомных собак на несовершеннолетних школьников в Зеленодольске, сообщает информационный центр СК России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава СК поручил возбудить дело после нападения собак на детей в Зеленодольске

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Глава СК поручил возбудить дело после нападения собак на детей в Зеленодольске

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

По данным ведомства, в феврале в Зеленодольске на двух школьников набросилась стая бродячих собак, напугав их. Проходящие мимо люди отпугнули собак и оказали помощь детям.

Татарстанский отдел СК России организовал процессуальную проверку. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Артём Дергунов