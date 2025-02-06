Reuters: FAA готовится ограничить количество рейсов в аэропорту Рейгана

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) планирует объявить о сокращении максимального количества рейсов, которые Национальный аэропорт имени Рональда Рейгана в Вашингтоне может принять за час. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на уведомление FAA.

На фоне проблем с загруженностью аэропорта FAA приняло решение сократить количество прибывающих рейсов с 28 до 26 в час, уточняется в сообщении агентства. В FAA полагают, что такие меры позволят снизить риски инцидентов и откроют возможности для дополнительной координации.

Как пишет Reuters, в уведомлении, распространенном FAA в среду вечером среди авиакомпаний, говорится, что в расследующих недавнее крушение американского самолета FAA и Национальном совете по безопасности на транспорте (NTSB) «выразили обеспокоенность по поводу дежурного персонала диспетчерской вышки, который испытывает повышенный уровень стресса, наблюдая за процессом восстановления после аварии».

31 января The New York Times (NYT) со ссылкой на предварительный отчет FAA сообщала, что в день, когда пассажирский самолет столкнулся с военным вертолетом, в аэропорту имени Рональда Рейгана в Вашингтоне была нехватка диспетчеров.

29 января пассажирский самолет American Airlines вылетел из города Уичито в Канзасе и столкнулся с военным вертолетом при заходе на посадку в Вашингтоне. Оба судна упали в реку. Погибли все 67 человек, находившихся на борту судов. 31 января, по данным ABC, были найдены черные ящики лайнера, их отправили на расшифровку.

Подробности авиакатастрофы — в материале «Ъ» «Вертолет не пропустил лайнер».

Анастасия Домбицкая