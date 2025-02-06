Депутаты Госдумы «сверили часы» с главой МИДа

Депутаты Госдумы 6 февраля встретились с министром иностранных дел Сергеем Лавровым. Встреча прошла в преддверии «правительственного часа» с участием главы МИДа, запланированного на 19 февраля. Напомним, новый формат общения с министерствами, предполагающий предварительное совместное заседание нескольких профильных комитетов, Дума практикует с осени 2024 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Встреча Сергея Лаврова с депутатами Госдумы

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Встреча Сергея Лаврова с депутатами Госдумы

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Главы комитетов по международным делам и по делам СНГ, а также представители всех думских фракций общались с господином Лавровым в закрытом от прессы режиме. «У коллег будет возможность обменяться с министром мнениями. Встреча для нас архиважна, поскольку Сергей Викторович достаточно давно не был на заседаниях комитета»,— открыл мероприятие председатель международного комитета Леонид Слуцкий (ЛДПР).

Обмен мнениями действительно состоялся, заверили “Ъ” участники встречи. При этом принципиальных разногласий в позициях ведомства и парламента выявлено не было. Среди затронутых вопросов — обстановка вокруг Украины, последствия избрания Дональда Трампа президентом США для мировой политики, взаимодействие внутри БРИКС, отношения РФ с Китаем, а также бывшими советскими республиками (в частности, по вопросам миграции), реформы международных институтов и развитие международного права в целом и т. д.

Итогами разговора депутаты остались довольны. «В целом затронули все вопросы корректировки курса, поддержки и объединения всех партий вокруг стратегической линии президента на формирование многополярного мира»,— резюмировал Дмитрий Гусев («Справедливая Россия — За правду»). «Очень содержательно пообщались о приоритетах внешней политики. Впечатление самое позитивное»,— согласилась Сардана Авксентьева («Новые люди»).

Григорий Лейба