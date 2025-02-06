На ПМЭФ-2025 уделят особое внимание теме развития внутреннего рынка потребления

На фоне глобальных изменений на Петербургском международном форуме в 2025 году особое внимание уделят формированию экономики предложения. На сайте форуме уточнили, что войдет в его повестку.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

На полях ПМЭФ продолжится обсуждение ключевых экономических мер, необходимых для поддержки внутреннего рынка и создания благоприятных условий для бизнеса и инвестиций. Советник президента России, ответственный секретарь Оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков подчеркнул, что на развитие внутреннего рынка предстоит делать ставку в ближайшие годы, поскольку это необходимо для продолжения успехов страны в экономике.

«ПМЭФ-2025 станет важной платформой для выработки стратегий, направленных на технологический суверенитет, развитие экспортно ориентированных отраслей и модернизацию инфраструктуры»,— добавили в пресс-службе.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что ПМЭФ-2025 пройдет в Петербурге с 18 по 21 июня.

Татьяна Титаева