На ПМЭФ-2025 уделят особое внимание теме развития внутреннего рынка потребления
На фоне глобальных изменений на Петербургском международном форуме в 2025 году особое внимание уделят формированию экономики предложения. На сайте форуме уточнили, что войдет в его повестку.
Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ
На полях ПМЭФ продолжится обсуждение ключевых экономических мер, необходимых для поддержки внутреннего рынка и создания благоприятных условий для бизнеса и инвестиций. Советник президента России, ответственный секретарь Оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков подчеркнул, что на развитие внутреннего рынка предстоит делать ставку в ближайшие годы, поскольку это необходимо для продолжения успехов страны в экономике.
«ПМЭФ-2025 станет важной платформой для выработки стратегий, направленных на технологический суверенитет, развитие экспортно ориентированных отраслей и модернизацию инфраструктуры»,— добавили в пресс-службе.
Ранее «Ъ-СПб» писал, что ПМЭФ-2025 пройдет в Петербурге с 18 по 21 июня.