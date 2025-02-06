Бывшего полицейского из Магнитогорска подозревают в продаже нелегального табака

В Челябинской области возбудили уголовные дела в отношении бывшего оперуполномоченного отделения по борьбе с экономическими преступлениями УМВД России по Магнитогорску. Его подозревают в покровительстве предпринимательнице и поставке ей нелегального табака, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета РФ.

Бывшего полицейского задержали сотрудники челябинского УФСБ РФ. По версии следствия, с февраля 2023 года по январь 2024-го, оперуполномоченный ОБЭП ради получения денег сбывал немаркированный табак индивидуальной предпринимательнице. Кроме того, он покрывал ее и не пресекал преступную деятельность.

Следователи провели обыски на работе и дома у подозреваемого. Планируется предъявить ему обвинение и избрать меру пресечения. Уголовное дело возбуждено по п. «е» ч. 3 ст. 286 (превышение должностных полномочий из корыстной и иной личной заинтересованности), п. «б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ (производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки в особо крупном размере).