Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с использованием Wi-Fi

Управление по борьбе с киберпреступностью МВД России рассказало россиянам о новой мошеннической схеме, в которой используется Wi-Fi. С помощью технологии беспроводной локальной сети аферисты крадут аккаунты жертв, сообщили в Telegram-канале ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Для реализации новой схемы злоумышленники приходят в общественные места, где создают точки доступа Wi-Fi. Мошенники именуют их таким образом, чтобы пользователи считали их официальными и не боялись подключаться. После того как жертва присоединится к Wi-Fi, ей нужно будет пройти авторизацию. Обычно для этого достаточно ввести код из СМС, но аферисты просят перейти в Telegram и отправить шестизначный код специальному боту. После этого аккаунт жертвы похищают.

Подобная история произошла в аэропорту Шереметьево. Там мошенники включили точку доступа с названием SVO_Free. После того как об этом узнала пресс-служба компании, пользователей предупредили, что подключаться нужно только к официальной сети _Sheremetyevo Wi-Fi. Авторизация в ней проходит только по номеру телефона.

Подробнее о противодействии мошенникам — в материале «Ъ» «Киберзащиту систематизировали».