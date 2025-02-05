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Коммерсантъ FM
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И. о. мэра Пензы обошел на выборах единственного конкурента из детсада «Росиночка»

Депутаты Пензенской городской думы сегодня, 5 февраля, избрали новым главой администрации областного центра первого вице-мэра Олега Денисова («Единая Россия»), который исполнял обязанности градоначальника с 25 октября 2024 года, после отставки прежнего главы Александра Басенко.

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Фото: Пензенская городская Дума

Фото: @admpenza

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Фото: Пензенская городская Дума

Фото: @admpenza

Выступая перед депутатами, господин Денисов пообещал продвигать бренд «Сделано в Пензе», а также уделять внимание диалогу с жителями. Кроме того, кандидат в градоначальники поручил повысить уровень собираемости платежей в бюджет муниципалитета.

Единственным конкурентом Олега Денисова на конкурсе оказалась заместитель заведующего детским садом №23 «Росиночка» Мария Комарова. В своем выступлении перед депутатами она сосредоточилась на темах улучшения транспортной системы, развития форм досуга молодежи и поддержки предпринимательства.

В итоге 29 из 30 депутатов поддержали Олега Денисова. Контракт с новым мэром будет заключен на пять лет. Пензенский губернатор Олег Мельниченко уже поздравил его и пообещал поддержку со стороны региональной власти.

Политолог Анатолий Бодров называет Олега Денисова «хорошим коммунальщиком»: «В городском хозяйстве, как администратор, он разбирается». Низкий уровень конкуренции в борьбе за пост мэра характеризует, по мнению эксперта, состояние местных отделений политических партий. Помимо «Единой России» фракции в гордуме есть у ЛДПР, КПРФ и «Новых людей», но никто из них своего кандидата в градоначальники не выдвинул.

Никита Маркелов, Саратов

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