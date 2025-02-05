«Неправильного ислама у нас нет»

В Башкирии исторически сложились добрые отношения между представителями разных конфессий, а «религиозный фактор не выступал триггером ни в одной из протестных акций, прошедших на территории республики в последние годы». В этом заверил коллег председатель Совета по государственно-конфессиональным отношениям при главе Башкирии Азат Фаттахов на заседании профильного комитета Курултая. Тем не менее он заявил, что есть вопросы, требующие постоянного внимания, и предложил ужесточить санкции за совершение преступлений на почве исламского фундаментализма.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Председатель Совета по государственно-конфессиональным отношениям при главе Башкирии Азат Фаттахов на заседании комитета Курултая республики по развитию институтов гражданского общества, информационной политике и делам религий сделал вывод, что «напряженности в нашей республике не имеется». По его словам, около 90% жителей республики оценивают отношения между представителями разных вероисповеданий как спокойные. «Могу также сказать, что религиозный фактор не выступал триггером ни в одной из протестных акций, прошедших на территории республики в последние годы»,— заявил он.

Господин Фаттахов доложил, что на 1 января этого года в республике насчитывается 2,24 тыс. религиозных объединений. «В настоящее время на территории республики действуют 1382 мечети, 304 православных храма, 64 культовых здания иных конфессий»,— привел статистику докладчик. Он также сообщил, что, помимо работы с представителями традиционных конфессий Совет «постоянно находится в контакте и диалоге с представителями иных вероисповеданий». Всего в Башкирии насчитывается 22 вида вероисповеданий, при этом, по словам Азата Фаттахова, от представителей других конфессий идет «чрезвычайно положительная реакция».

«Наша республика несколько отличается от других субъектов РФ, имея ряд конкурентных преимуществ»,— считает Азат Фаттахов. Среди них он назвал, например, «большое количество смешанных браков», которое «как ничто другое сближает людей». «И у всех перед глазами — добрые многолетние отношения между духовными лидерами»,— констатировал спикер.

Господин Фаттахов рассказал о работе представителей разных конфессий в условиях СВО. Летом прошлого года духовные лидеры поддержали инициативу руководства республики по введению в храмах и мечетях особых молитвенных служений за бойцов, отметил он

Азат Фаттахов в своем докладе затронул «ряд проблем и вопросов к конфессиональной среде, которые требуют постоянного и отдельного внимания». Среди них — идеи исламского фундаментализма. По мнению господина Фаттахова, следует ужесточить санкции за совершение преступлений в данной области.

Также он обратил внимание на акты вандализма в отношении религиозных символов, православных поклонных крестов. Азат Фаттахов сообщил, что для решения проблемы было разработано типовое положение об установке религиозных символов, создан их реестр, в который вошли 49 объектов в Башкирии, в том числе более 40 поклонных крестов, три мусульманских религиозных символа и один, принадлежащий армянской апостольской церкви.

Четвертым фактором, требующим особого внимания органов власти и централизованных религиозных объединений, по его мнению, продолжает оставаться миграция: в основном из Узбекистана, Таджикистана, Казахстана. В 2023–2024 годах, напомнил он, стало известно о деятельности так называемых «подпольных медресе».

«В целях профилактики подобных проявлений в июле 24 года советом по согласованию с руководством Российского исламского университета ЦДЦМ России была проведена проверка организации обучения иностранных граждан, по итогам которой выработаны актуальные рекомендации по дальнейшей организации их обучения. Общее мнение — и наше, и представителей силового блока — что количество иностранных граждан, которые обучаются в религиозных учебных заведениях, будет неуклонно снижаться и постепенно сходить на нет, потому что в принципе мы не заинтересованы в подготовке специалистов вне нашего правового поля»,— заявил Азат Фаттахов.

На вопрос депутата Курултая Рамзии Каримовой о том, к кому жители сел и деревень могут обратиться с религиозными вопросами, господин Фаттахов ответил: «Каждый имам у нас имеет удостоверение, что его уполномочил муфтий». По его словам, республиканские имамы являются представителями традиционных взглядов, проходят раз в три года аттестацию, получают соответствующее удостоверение и имеют соответствующие полномочия. «Никто из них не является носителем радикальных идеологий»,— заверил он, добавив, что «неправильного ислама у нас нет».

Майя Иванова