NBC: Пентагон разрабатывает план вывода войск США из Сирии

Пентагон начал разрабатывать план вывода американских военных с территории Сирии через 30, 60 и 90 дней, cообщил телеканал NBC News со ссылкой на чиновников оборонного ведомства. По словам источников, причиной стала «заинтересованность» президента США Дональда Трампа и его команды в подобном плане.

В январе израильская гостелерадиокомпания Kan сообщила, что чиновники Белого дома предупредили израильских коллег о желании Дональда Трампа вывести американских солдат из Сирии. Комментируя публикацию, президент США заявил о планах «принять решение» по этому вопросу. «Мы не вмешиваемся в ситуацию в Сирии. Это их бардак. У них там достаточно проблем»,— сказал он тогда.

В Сирии расположено более десяти военных баз США, на которых размещены около 2 тыс. военных. Их задача, по утверждению Пентагона, состоит в борьбе с «Исламским государством» (ИГ; организация признана террористической и запрещена в РФ). Источники NBC отмечают, что вывод американских военных лишит поддержки сирийских курдов и поставит под угрозу тюрьмы и лагеря, где содержатся 50 тыс. человек, включая около 9 тыс. боевиков.

Во время своего первого президентского срока Дональд Трамп уже поручал полностью вывести войска из Сирии, возложив на Турцию ответственность за дальнейшую судьбу пленных боевиков ИГ (признана террористической и запрещена). Однако позднее господин Трамп заявил, что процесс вывода военного контингента не будет быстрым, а американские силы «не уйдут окончательно», пока с боевиками «не будет покончено».

Лусине Баласян