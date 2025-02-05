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Коммерсантъ FM
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Москалькова предложила ввести устную форму завещания для участников СВО

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова предложила рассмотреть введение в России устной формы завещания. По ее словам, это может быть полезно для участников военной операции на Украине, особенно для тех, кто находится в плену.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Может быть, это представляет интерес, особенно для тех ребят, которые попали в плен и у нас бывает возможность с ними по видео-конференц-связи общаться и получить их некие напутствия для своих родственников»,— сказала госпожа Москалькова на круглом столе «Нотариат России на службе Отечества» в Общественной палате.

Согласно ст. 1124 Гражданского кодекса РФ, завещание должно быть составлено в письменной форме и удостоверено нотариусом. При этом ст. 1127 ГК предусматривает, что завещания граждан, находящихся на стационарном лечении, могут заверить главный врач медучреждения, его заместитель и дежурный врач (или начальник госпиталя и его заместитель). Завещания военнослужащих в пунктах дислокации воинских частей могут заверяться командирами.

Устная форма завещания предусмотрена в законодательстве Латвии, Швейцарии, Турции, Англии, Испании, Израиля, некоторых штатов США, Германии и др. Как правило, устное завещание в этих странах допустимо, если завещатель находится в чрезвычайных обстоятельствах и не имеет возможности составить документ письменно. Устное завещание теряет силу, если по истечении определенного срока (в разных странах разный) завещатель составляет документ письменно.

Полина Мотызлевская

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